Beirer : Oliveira était "totalement détruit mentalement" cet été

Miguel Oliveira a pris la 11e place au GP des Amériques, un résultat modeste mais le meilleur pour lui depuis sa cinquième place à Assen, avant la pause estivale. Le pilote KTM n'a inscrit que sept points dans les six dernières courses contre 82 lors des six précédentes, signe d'une véritable dégringolade dans la hiérarchie. Après la trêve du mois de juillet, sa saison a repris avec une chute dès les premiers essais du GP de Styrie, qui l'a laissé avec un poignet fêlé. Alors qu'il a souffert durant plusieurs courses, le Portugais a, selon Pit Beirer, été très déstabilisé mentalement.

"Miguel s'est blessé à Spielberg et il souffrait encore dans la semaine avant la deuxième course de Spielberg, personne ne l'a remarqué", a déclaré le patron de KTM Motorsport à Speedweek. "Il n'a marqué aucun point en trois courses, il était totalement détruit mentalement. Si un pilote ne se sent pas bien, ça ne sert à rien de tester des choses ou de travailler sur des détails, et ça n'a pas aidé. Et si on a déjà un manque de performance et que le pilote est dans une mauvaise phase, c'est dur de sortir de ce cycle."

Entre Silverstone et Alcañiz, Miguel Oliveira a participé à sa première course internationale sur quatre roues, les 24H de Barcelone, au volant d'une KTM X-Bow. Cet engagement a pu surprendre puisque sa blessure restait récente mais Beirer comptait sur cette parenthèse pour qu'Oliveira cesse de ruminer sa période difficile en MotoGP et revienne plus fort... sans véritable succès.

"Je soutenais pleinement cette décision, parce qu'il nous garantissait que sa main ne le faisait plus souffrir. Il n'y avait plus de raison physique ne pas lui donner le feu vert. Mentalement, il n'était pas très en forme dans cette période. C'est pour ça que je pensais que cette course automobile pourrait être bonne pour lui, que ça pouvait être bien qu'il se change les idées, qu'il fasse quelque chose de différent et de fun."

"L'équipe KTM [engagée dans les 24H Series] m'a dit qu'ils s'étaient beaucoup amusés. Après ça, j'étais sûr à 100% que Miguel retrouverait sa forme d'avant pour Aragón. Mais je dois le reconnaître, ça ne s'est pas du tout passé comme je l'imaginais."

KTM a basculé trop tôt ses ressources sur 2022

Miguel Oliveira a visiblement fait quelques progrès dans le test de Misano, au cours duquel il a eu l'impression de retrouver "sa" moto, grâce à une anomalie corrigée dans ses réglages électroniques. Le GP des Amériques a montré un léger mieux avec la 11e place en course, mais il semble difficile de faire bien mieux chez KTM en ce moment.

La marque autrichienne vit une année en dents de scie, avec une entame très décevante suivie de gros progrès au Mugello, grâce à l'arrivée d'un cadre modifié et d'un nouveau carburant, KTM ayant même introduit des pièces initialement prévues pour 2022. Oliveira était très performant dans cette période et le constructeur a cru, visiblement à tort, que sa saison était sauvée, ce qui l'a poussé à basculer ses ressources sur la saison prochaine.

"Après la deuxième place de Miguel au Mugello, sa victoire à Barcelone et sa deuxième place au Sachsenring, c'était un grand soulagement pour tout le monde et on se disait qu'on était sur la bonne voie. On ne doute de rien quand on a de tels résultats. Avant la pause estivale, on s'est dit 'OK, on a fait des progrès, travaillons sur la moto de l'an prochain maintenant'. On n'a pas pu faire de nouveaux gros changements pour 2021. En fait, trois ou quatre choses nous ont un peu trompés sur le caractère de la moto."

Durant cette période, KTM a néanmoins pu s'appuyer sur Brad Binder, vainqueur sous le déluge au GP d'Autriche, tandis qu'Iker Lecuona a réussi quelques coup d'éclats avec la machine du team Tech3 : "Heureusement, Brad Binder s'est courageusement battu dans cette période, il a toujours été dans le top 10. Depuis la pause estivale, son plus mauvais résultat est une neuvième place. Il a toujours gagné des positions en course et il est sixième du championnat du monde. Iker Lecuona s'est également montré plusieurs fois et il a fait de bons chronos. Il s'est aussi battu pour la sixième place en Aragón. Ça aurait été son troisième top 10 consécutif."