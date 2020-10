Pol Espargaró ne regrette pas d'avoir signé chez Honda

L'absence de Marc Márquez met Honda en grande difficulté en MotoGP. Le HRC pointe à la 11e et dernière position du championnat des équipes, tandis que dans le classement des constructeurs, Honda ne devance qu'Aprilia. Ces résultats interrogent sur l'approche de la firme japonaise.

La RC213V a la réputation d'être ardue et taillée pour le style de pilotage de Márquez. Cette approche est souvent perçue comme étant aux dépens des autres pilotes Honda, que ce soit dans l'équipe d'usine ou dans le team satellite, LCR. Pol Espargaró, qui deviendra l'équipier de Márquez au sein du HCR en 2021, ne s'inquiète pas de cette situation et il n'a aucun regret de quitter KTM pour Honda.

"Quand on prend une décision, en général on essaie de prendre la bonne, et normalement quand on prend une décision, on la prend en connaissance de cause", a déclaré Espargaró. "Donc, on étudie les faits quand on doit se décider, et on fait le meilleur choix."

"Je pense que je peux être plus rapide avec une Honda. Quand on prend une décision, on ne cherche jamais à se retrouver dans une situation moins favorable. On étudie tous les éléments et on choisit ce qu’on pense être le mieux."

"Ma décision est prise et avec le recul, dire ‘Oh, maintenant je devrais faire ça’ ou ‘Maintenant, je pense que c’est la mauvaise décision’, c'est une perte de temps parce qu’on cherche toujours à faire le meilleur choix. Si on veut se retrouver dans une plus mauvaise situation, ou juste gagner beaucoup d’argent, on est stupide."

Pol Espargaró a décroché deux podiums depuis le début de la saison, alors qu'aucun pilote Honda n'a encore vu l'arrivée dans le top 3 cette année. L'Espagnol est actuellement 12e du championnat, quatre places et 30 points devant Álex Márquez, qu'il va remplacer dans le HRC en 2021.

Espargaró ne s'inquiète pas pour son avenir, même si ses débuts avec la Honda devaient être difficiles : "Je suis vraiment convaincu que je peux décrocher les mêmes résultats avec la Honda [qu’avec la KTM]. Si ce n’est pas le cas, je prendrai le temps, mais je me battrai, comme c’est le cas avec KTM depuis quatre ans. J’ai fait mes débuts il y a quatre ans au Qatar [avec KTM], et maintenant nous sommes sur le podium. Donc si je peux le faire, je le ferai avec la Honda."