Pol Espargaró : "Je suis une meilleure personne que quand j'ai quitté KTM"

Dans quelques jours désormais, Pol Espargaró réintégrera le stand Tech3 et retrouvera le guidon de la KTM RC16, prêt à se lancer dans une saison 2023 qui le verra ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, cette fois sous les couleurs de GasGas.

Pour le pilote espagnol, ces retrouvailles avec une équipe et un groupe qu'il connaît bien pourraient être teintées d'un sentiment d'échec, lui qui avait provoqué un séisme en quittant Mattighofen il y a deux ans. À l'époque, il n'avait pas pu résister aux sirènes de Repsol Honda, trop heureux de pouvoir porter ces couleurs mythiques, et il se prenait alors à rêver en grand. S'il a vite déchanté et a finalement connu deux saisons de galère, il assure aujourd'hui que cette expérience lui a beaucoup appris.

"Dans les mauvais moments, on apprend aussi", explique-t-il dans une interview pour le site officiel du MotoGP, convaincu qu'il revient dans le KTM enrichi de ce que cette expérience lui a appris. "C'est un processus et on continue à s'améliorer en tant qu'homme et en tant que pilote, de même que dans notre vie privée."

Ses deux années chez Honda, qu'il a décrites comme ayant été "les plus dures" de sa carrière, auront été émaillées de rares signaux positifs, à l'image de sa pole position au Grand Prix de Grande-Bretagne 2021, d'un premier podium au Grand Prix d'Émilie-Romagne deux mois plus tard, ou encore de sa lutte pour la victoire au GP du Qatar 2022. Les moments de difficultés et les déceptions ont cependant été plus nombreux et la suite de la saison 2022, notamment, a tourné au calvaire, sans aucun top 10 obtenu lors des 14 dernières courses.

"J'ai beaucoup grandi chez Honda. Pour moi, l'expérience a été très bonne, même si on a eu des moments difficiles. J'ai connu beaucoup de gens sympas et de bons ingénieurs, et grâce à ça je vais pouvoir apporter de meilleures informations", pointe cependant Espargaró. "Je suis une meilleure personne qu'il y a deux ans quand j'ai quitté KTM. Chaque étape d'une carrière est assez importante pour comprendre où l'on peut progresser, et si l'on est capable de le faire et de s'améliorer alors c'est une victoire."

Pol Espargaró lors des essais de Valence, en novembre, qui marquaient ses retrouvailles avec Tech3 et KTM

Désormais, Pol Espargaró se tourne vers le nouveau chapitre qu'il s'apprête à ouvrir désireux de mettre à profit les enseignements qu'il a pu retirer de ces deux dernières années. Avec le sentiment de réintégrer sa "zone de confort" en retrouvant des visages connus et un environnement ami, il se tourne vers l'avenir avec la volonté de réussir ce deuxième mariage.

"On a un long voyage à faire ensemble", souligne-t-il. "Quand on enfourche la moto, on a toujours ces doutes sur le fait qu'elle puisse avoir beaucoup changé depuis la dernière fois, ou bien [on se demande] si l'idée [générale] de la moto a beaucoup changé, mais finalement elle est assez similaire par rapport à l'époque j'ai quitté KTM."

"Au début, il nous faudra être patients. La saison va être longue et on ne veut pas faire d'erreur stupide au début. Il est vrai aussi qu'il y a très peu de journées d'essais, on n'a que cinq jours de tests en 2023 avant de commencer la saison à Portimão et elles sont assez proches de la première course. Il nous faut nous assurer de ne pas faire d'erreurs et de ne pas faire qu'un petit nombre de tours, mais il nous faut aussi être rapides le plus vite possible. Les courses vont arriver rapidement, et il va y en avoir beaucoup à faire, alors on doit être compétitifs dès le début."

Après le shakedown qui débute ce dimanche et qui, durant trois jours, va réunir en piste les pilotes essayeurs et le seul rookie de cette saison (Augusto Fernández chez Tech3), les essais de pré-saison réuniront tous les titulaires à partir du 10 février pour trois journées de travail particulièrement attendues, elles aussi à Sepang.