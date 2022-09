Quartararo motivé par les "gros progrès" sur le moteur Yamaha

Yamaha semble bel et bien sur la bonne voie avec son moteur 2023. Après un premier essai qui lui a donné le sourire mardi au test de Misano, Fabio Quartararo a confirmé que le gain de puissance qu'il réclamait à cor et à cri était bien présent mercredi, journée dont il a signé le meilleur temps. Ces progrès ont de plus été effectués sans véritablement dénaturer le comportement de la M1, même si des ajustements restent naturellement nécessaires.

"Je suis content que nous ayons confirmé que le moteur apporte de gros progrès", s'est félicité Quartararo. "[Mercredi] matin, j'ai pris une bonne aspiration derrière Franco [Morbidelli] et la vitesse de pointe était vraiment bonne. Je suis vraiment content, on a travaillé sur l'électronique ce matin parce que le moteur a un caractère un peu différent."

"C'est dur d'avoir des certitudes à cause des conditions de piste [qui offrent beaucoup d'adhérence] : j'ai fait un 1'31"3 avec un pneu qui avait 26 tours et quand on prend un pneu neuf, on ne le sent même plus. Mais je suis très content : pour le premier test avec un prototype, j'avais un très bon rythme et ça semble bon."

"Le caractère a un peu changé mais je ne suis pas perdu", a ajouté le Niçois. "Évidemment, nous devons encore travailler un peu plus sur la première phase d'accélération. La moto est un peu plus fainéante qu'agressive, c'est sur ça que nous avons travaillé [mercredi] matin."

Son coéquipier Franco Morbidelli fait moins la fine bouche. Interrogé sur les domaines du moteur qui ont été améliorés, sa réponse a été simple : "Tout", a résumé le vice-Champion du monde 2020, impressionné par le travail de Yamaha : "L'équipe a fait un travail incroyable, il faut les féliciter parce que le moteur représente un clair pas en avant. Tout ce qu'on pouvait désirer est arrivé."

Yamaha peut encore progresser

Yamaha ne compte pas s'arrêter là, le quatre cylindres en ligne évalué cette semaine n'étant qu'un premier prototype. "Ils veulent encore progresser. Évidemment, je ne dirai pas non s'ils ont une marge de progrès !" a souri Quartararo. "C'est assez sympa, parce qu'on n'est qu'en septembre et qu'il y a encore quelques mois avant les essais de pré-saison et Portimão. [...] On a encore des tests et j'espère [qu'on trouvera] plus de vitesse de pointe."

Fabio Quartararo

Le Français se réjouit déjà de voir que sa vitesse de pointe a, selon lui, "beaucoup progressé" par rapport à la moyenne de cette année, ayant atteint 298 km/h dans le sillage de Franco Morbidelli, soit 1,3 km/h de mieux que pendant les qualifications à Misano − disputées, rappelons-le, dans des conditions météo complexes. De quoi nourrir quelques regrets pour les prochaines courses... "Ce qui sera dur, c'est qu'en Aragón on sera de retour sur la moto 2022", s'est amusé le leader du championnat. "Ça sera le plus difficile."

"J'y ai pensé moi aussi !" a renchéri Morbidelli. "Mais il va s'écouler un peu de temps d'ici-là, alors je pense qu'on aura oublié le bénéfice de ce moteur. D'ici Aragón, on aura fait reset !"

Je n'ai jamais perdu la confiance en Yamaha, mais j'avais beaucoup de doutes. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps avant de prolonger. J'ai senti qu'ils voulaient apporter un gros changement sur le moteur. Fabio Quartararo

L'un des artisans de ces progrès, Luca Marmorini, a été aperçu dans le garage de Yamaha au cours de ces deux jours de test. Ce consultant arrivé cette année symbolise l'ouverture récente de la marque à de nouvelles idées puisqu'il n'est pas japonais et apporte un regard frais, ayant dirigé le département moteur de Ferrari en F1 avant d'aider Aprilia en MotoGP. Le recrutement de l'ingénieur italien s'inscrit dans une volonté claire de Yamaha de progresser sur le moteur, et c'est en constatant cette intention que Fabio Quartararo a été convaincu de prolonger son accord avec Iwata pour deux saisons supplémentaires.

"Je n'ai jamais perdu la confiance en Yamaha, mais j'avais beaucoup de doutes. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps avant de prolonger. J'ai senti qu'ils voulaient apporter un gros changement sur le moteur, donc j'ai retrouvé la confiance en signant mon contrat. J'ai senti qu'ils voulaient un changement. Ils semblent l'avoir fait et les visages sont souriants dans l'équipe, mais on en veut plus. Ça me donne confiance."

Quartararo n'est pas le seul à percevoir cette évolution et, selon lui, un nouveau souffle est palpable chez Yamaha : "C'est l'une des premières fois que je vois tout le monde motivé de la sorte. On a vu un progrès et les gens ne se disent pas 'on l'a fait' mais plutôt 'on veut encore progresser'. Cela génère une très bonne ambiance dans l'équipe, c'est bien de voir cette mentalité."

Avec Léna Buffa