Le team VR46 fait ses débuts en MotoGP à Jerez

La présence du team VR46 en MotoGP est désormais une réalité ! L'équipe de Valentino Rossi fait rouler ses Ducati pour la première fois sur le circuit de Jerez, en prélude de son arrivée dans la catégorie reine la saison prochaine. Le programme de la structure italienne a été entouré d'un mystère teinté de doute ces derniers mois, peu d'annonces formelles ayant été faites hormis celle de l'accord avec le constructeur de Borgo Panigale.

VR46 n'a jamais eu de communication officielle concernant ses pilotes mais Pablo Nieto, team manager de VR46, a confirmé la présence de Luca Marini et Marco Bezzecchi au cours du week-end du Grand Prix de Valence. Les deux hommes sont en piste ce jeudi sur des Ducati à la livrée noire, affichant seulement un logo VR46, ainsi que Monster et Bardahl comme sponsors.

Depuis plusieurs mois, le nom du pétrolier Aramco est associé au projet mais il n'est pas intégré à la dénomination de l'équipe dans la liste des engagés publiée par la FIM cette semaine et ses logos ne sont pas encore sur les motos. Il y a un mois, Nieto assurait toujours que l'affaire était conclue mais que des détails restaient à régler.

Les deux Ducati évaluées par VR46 cette semaine sont dans la version 2021, que Bezzecchi conservera la saison prochaine mais pas Marini, l'équipe ayant réussi à obtenir un modèle 2022 pour le demi-frère de Rossi. Marini n'utilisera donc la moto 2021, un exemplaire précédemment piloté par Pecco Bagnaia, que durant deux jours puisque cette année, pour sa première saison en MotoGP avec Avintia, il roulait sur une machine dérivée du modèle 2019. C'est pour des questions logistique que Ducati n'a pas pu lui fournir dès cette semaine le prototype 2022 évalué par les pilotes d'usine.

"[Marini] aura la moto officielle à partir du test de Sepang [au mois de février]", a précisé Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, mercredi. "Il faut avoir à l'esprit qu'au début, ce test-là n'aurait même pas dû avoir lieu. Il a été rajouté en milieu de saison et dans notre organisation nous n'avons pas réussi à faire plus que ce que nous avons fait. Luca va déjà devoir essayer toutes les choses qu'il n'avait pas cette année, donc il a quand même beaucoup de nouvelles choses à vérifier et à tester. Et puis nous allons essayer de lui donner des solutions qui se trouveront ensuite sur la moto officielle, même s'il n'aura pas la moto complète."

Le team Gresini, qui a quitté Aprilia au soir du Grand Prix de Valence pour se lier à Ducati, découvre aussi la Desmosedici lors du test organisé cette semaine. Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio, deux pilotes qui connaissent bien la formation italienne, roulent avec la moto version 2021, qu'ils conserveront la saison prochaine. Gresini a adopté une livrée noire mais qui indique la référence Pantone de ses nouvelles couleurs, un bleu clair qui tend vers le mauve.

Avec Léna Buffa