Yamaha a proposé à Lorenzo d'être pilote d'essais

Lorenzo s'est retiré de la compétition en fin de saison, après le Grand Prix de Valence, suite à une saison difficile au guidon de la Honda, durant laquelle il a peiné à s'adapter à la RC213V et a été frappé par plusieurs blessures. Il n'a pas signé le moindre top 10. L'Espagnol a notamment, auparavant, passé neuf ans en tant que pilote Yamaha en MotoGP, après avoir fait ses débuts pour la marque en 2008, et il a remporté ses trois titres mondiaux sur la M1 en 2010, 2012 et 2015.

Le constructeur avait mis en place une équipe de test européenne pour la première fois cette saison, menée par l'ancien pilote Tech3 Jonas Folger. Cependant, Yamaha a confirmé plus tard dans l'année qu'elle ne poursuivrait pas la collaboration avec l'Allemand, ce dernier indiquant pourtant qu'il était toujours sous contrat. Il semblait quasiment établi que Johann Zarco prendrait la relève en tant que pilote d'essais, l'ancien chef mécano de Valentino Rossi, Silvano Galbusera, étant prêt à travailler avec lui. Mais Yamaha a retiré son offre quand le Français a accepté de remplacer Takaaki Nakagami lors des trois derniers GP de la saison, pour le compte de LCR Honda.

Lire aussi : Lorenzo fait ses adieux à Honda au Japon

Lin Jarvis, le responsable de Yamaha, a confirmé à Valence que le programme d'essais avait été revu et qu'à partir de 2020, il y aurait une équipe globale pour les tests, formée par le team d'essais japonais, tout en suggérant qu'un pilote européen pourrait être employé.

De son côté, Lorenzo a déclaré pour Servus TV, en Autriche, qu'il serait de retour dans le paddock en 2020, sans toutefois préciser son rôle éventuel. "Bien sûr, je serai de retour dans le paddock, mais je ne sais pas encore dans quelle fonction. Nous travaillons clairement dessus, peut-être que je pourrai en parler bientôt."

"J'ai tellement voyagé, 17 années de ma vie, toujours dans les mêmes hôtels, sur les mêmes circuits, aux mêmes endroits, en faisant la même chose. Il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de blessures. Et il y a toujours eu la volonté de donner le meilleur, même lors de l'entraînement. Je me suis toujours vu comme une personne heureuse de faire ce que je pouvais faire, ce que j'aimais et de ce que j'ai réussi. Mais quand vous avez l'opportunité de vivre de façon plus libre et calme, comme maintenant, alors vous en profitez et appréciez de n'avoir aucune pression et de voir ce que la vie réserve."