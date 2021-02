Yamaha prend la "responsabilité" du titre perdu par Quartararo

Fabio Quartararo est passé par toutes les émotions au guidon de la Yamaha du team Petronas en 2020. Le Français a décroché ses premiers succès en MotoGP, devenant leader du championnat et même favori pour le titre en l'absence de Marc Márquez, blessé, avant de voir le rêve s'éloigner et de dégringoler dans le classement dans la seconde partie de la saison.

En tête du championnat à cinq courses du but, Quartararo a été à la peine, avec un seul nouveau top 5 en course, et il a conclu la saison au huitième rang. Cette dégringolade a parfois été imputée au pilote lui-même, qui a reconnu lundi, en marge de la présentation de Yamaha pour la saison 2021, avoir été "déstabilisé" en raison de son manque d'expérience, évoquant à nouveau son travail avec un psychologue.

Lin Jarvis préfère dédouaner la nouvelle recrue du team officiel, car pour lui, la responsabilité incombe surtout à Yamaha, qui n'a pas su fournir à Quartararo une moto suffisamment bonne, en raison d'un manque de régularité dans les performances et de problèmes techniques. Le patron de Yamaha Motor Racing estime même qu'El Diablo a parfaitement répondu aux attentes en décrochant trois succès quand sa machine lui permettait de le faire.

"Personnellement, je ne pense pas que ce soit une question de pression mentale", a estimé Jarvis. "Nous avons commencé l'année dernière super fort, avec les victoires de Fabio lors des deux premières courses et Maverick deuxième à ces deux courses. Il s'est donc trouvé plongé dans une situation où, alors qu'il n'avait préalablement pas gagné de courses en MotoGP, il en a gagné deux. Beaucoup d'attentes ont donc pesé sur lui, mais je ne pense pas qu'il n'ait pas été à la hauteur en tant que pilote. Je pense que cela a été notre responsabilité, du fait que nous avons eu différents soucis."

"Nous avons bien sûr eu des soucis techniques sur la moto qui nous ont ennuyés durant toute la saison. Puis nous avons eu un problème d'inconstance. Je pense donc que nous ne lui avons pas donné les moyens pour qu'il soit en mesure de maintenir sa constance. Je pense que la responsabilité est sur nous, pas sur lui. Il est encore très, très jeune. Il a gagné trois courses l'année dernière, et je pense que dans une situation normale il pourra clairement gagner plus de courses cette année. Cela dépend de nous."

En plus du manque de constance dans les performances de la M1, Yamaha a dû composer avec l'affaire des soupapes, qui l'a obligé à écarter certains moteurs de son parc et à réduire la puissance de ceux encore utilisés afin de garantir leur fiabilité jusqu'à la fin de la saison, Maverick Viñales étant finalement le seul à avoir été pénalisé pour un dépassement du quota. Lin Jarvis est déterminé à offrir à son duo toutes les armes dont ils auront besoin cette année et si tel est le cas, Quartararo pourra selon lui prétendre à la couronne mondiale.

"Nous avons eu nos problèmes techniques l'année dernière. Nous avons dû rabaisser [la puissance de] nos moteurs dans la première moitié de la saison, nous avions donc un désavantage en termes de puissance par rapport à nos adversaires. Nous n'avons pas pu maintenir notre constance sur beaucoup de pistes. Il nous faut améliorer les freinages, l'accélération. Il y a beaucoup de choses que nous avons besoin de faire pour avoir un package plus constant, et c'est ce que nous allons faire cette année. Je pense qu'avec l'expérience de l'année dernière et un package plus solide et plus fiable, Fabio aura ce dont il a besoin."

Avec Léna Buffa

Related video