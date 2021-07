EL2 - Toyota devance Alpine à Monza

Dès la deuxième séance d'essais libres, c'est allé bien plus vite que le galop d'essai de la veille à Monza. Il faut dire que les conditions étaient également plus favorables ce samedi matin pour ces 90 minutes supplémentaires de préparatifs, avec un peu plus de fraîcheur et moins d'humidité dans l'air. Ces EL2 matinaux ont surtout marqué le coup d'envoi d'une journée marathon pour l'ensemble du plateau, qui aura encore une séance d'essais libres au menu cet après-midi, avant les qualifications en fin de journée.

Comme la veille, les Hypercars sont à la fête dans le Temple de la vitesse où, sur un tour, les LMP2 représentent une menace bien plus relative qu'à Spa-Francorchamps et Portimão. Ce qui ne change pas non plus, c'est l'avantage pris par la Toyota #7 au chronomètre, avec un meilleur tour bouclé par Kamui Kobayashi en 1'36"864.

En revanche, pas de doublé pour le constructeur japonais puisque Nicolas Lapierre a hissé l'Alpine A480 au deuxième rang, avec un retard de sept dixièmes sur la première GR010. Quant au troisième rang, il est occupé par la première des deux Glickenhaus, elle aussi à sept dixièmes de la référence.

Les écarts sont donc un peu moins resserrés que vendredi après-midi et l'on retrouve ensuite la Toyota #8 à près de neuf dixièmes et l'autre 007 LMH à 1"187. Toutes ces Hypercars ont affiché un bon programme de roulage en accumulant les tours, avec une hiérarchie qu'il faut toujours évaluer avec prudence compte tenu des programmes différents d'un garage à l'autre.

En LMP2, c'est le Racing Team Nederland qui pointe en tête avec un chrono en 1'38"545. L'équipe néerlandaise compose ce week-end sans Giedo van der Garde, testé positif au COVID-19 et remplacé par Paul-Loup Chatin.

Dans la catégorie LMGTE Pro, le meilleur temps revient à la Porsche #92 en 1'45"590, et AF Corse pointe en tête du LMGTE Am avec ses deux Ferrari.

La troisième séance d'essais libres aura lieu à 14 heures, et les qualifications à partir de 18 heures.

6H de Monza - Essais Libres 1