EL3 - La passe de trois pour la Toyota #7

Dans un samedi particulièrement chargé, il restait cet après-midi une heure d'essais libres au plateau du WEC, par ailleurs le plus fourni depuis de nombreuses années, pour affiner les préparatifs. Une séance disputée par une forte chaleur, avec plus de 30°C dans l'air, mais également précieuse compte tenu de son positionnement dans la journée qui correspond au milieu de course de dimanche.

Cet ultime galop d'essais a commencé par des nouvelles rassurantes du clan Alpine. Car l'A480 a connu une bien mauvaise péripétie à la toute fin des Essais Libres 2 ce matin, lorsqu'André Negrão a été heurté par l'arrière dans son tour de rentrée au stand, au niveau de la chicane Ascari. Un incident qui a endommagé le prototype mais également les deux autres autos impliquées, dont la Ferrari #60 que pilotait alors Claudio Schiavoni.

Heureusement, tout est rentré dans l'ordre pendant la pause déjeuner et les mécaniciens de Signatech ont pu renvoyer l'Alpine en piste dès le début des EL3. La Ferrari #60 d'Iron Lynx n'a toutefois pas roulé de la séance, tandis que le forfait d'Inception Racing a été confirmé pour la suite du week-end après une sortie de piste survenue elle aussi ce matin ce matin pour la 488 GTE #71.

Au chronomètre, comme lors des EL2, c'est José María López qui est entré le plus vite en action : l'Argentin a placé la Toyota #7 en tête de la feuille des temps avec un chrono en 1'36"137, soit plus rapide que sa propre référence de la matinée. Cette marque n'a ensuite jamais été battue, reléguant l'autre GR010 à 1"071 et la première Glickenhaus à 1"522. L'Alpine a bouclé un tour à 1"610, devançant la seconde 007 LMH.

En LMP2, c'est la JOTA #28 qui a pointé le bout de son nez en 1'38"910 tandis que le meilleur temps du LMGTE Pro est comme ce matin à mettre à l'actif de Porsche, cette fois-ci avec la #92. Enfin, AF Corse a maintenu l'une de ses Ferrari en tête du LMGTE Am.

La séance de qualifications débutera à 18 heures, avec d'abord les GT puis les prototypes. Le départ des 6 Heures de Monza sera quant à lui donné dimanche à midi.

6H de Monza - Essais Libres 3