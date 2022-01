Kubica et Delétraz rejoignent Prema en WEC

Robert Kubica et Louis Delétraz rejoignent la nouvelle équipe Prema en LMP2 pour la saison 2022 du FIA WEC. Il y a quelques mois, la structure italienne réputée pour ses programmes en monoplace a annoncé son engagement en Endurance avec une Oreca 07 à moteur Gibson. Le trio à qui sera confié cette voiture est d'ores et déjà défini puisque Kubica et Delétraz seront associés à Lorenzo Colombo, jeune pilote passé notamment victorieusement par la Formule 3. L'équipe roulera sous la bannière Prema Orlen Team, forte du soutien apporté par le sponsor polonais qui suit Kubica depuis plusieurs années maintenant.

"Lancer une nouvelle aventure aussi exceptionnelle avec un tel soutien n'arrive pas souvent, et je dois dire que la perspective de participer au WEC et aux 24 Heures du Mans est incroyablement passionnante", se réjouit René Rosin, directeur de l'équipe Prema. "Je suis fier du travail accompli par l'équipe dans le laps de temps à sa disposition, et je suis convaincu que nos pilotes seront à la hauteur de l'événement."

"C'est formidable de voir Robert rejoindre Prema Orlen Team et, avec Louis, nous avons probablement l'un des duos les plus forts à notre disposition. De plus, nous sommes impatients de travailler avec Lorenzo. Nous l'avons connu en monoplace avec des perspectives intéressantes, et je suis certain qu'il va rapidement suivre la courbe d'apprentissage."

Kubica et Delétraz seront à nouveau réunis après avoir collaboré l'an dernier en European Le Mans Series au sein de l'équipe WRT, où ils ont d'ailleurs décroché le titre avec Yifei Ye, depuis recruté par Porsche. Pour Kubica, il s'agit également de retrouvailles avec Prema, pour qui il a couru en F3 Europe en 2003.

"Je connais la famille Rosin et quelques personnes importantes depuis, et même si ça fait très longtemps, nous savons tous qu'il s'agit d'une équipe extrêmement compétitive en monoplace", rappelle l'ex-pilote de Formule 1, aujourd'hui âgé de 37 ans. "C'est un nouveau défi pour l'équipe et pour moi aussi, car je n'ai participé qu'à trois manches de FIA WEC l'an dernier, au Mans et à Bahreïn."

"Je suis heureux de travailler avec Louis, que je connais depuis l'an dernier en ELMS et au Mans, ainsi qu'avec Lorenzo. J'ai hâte de relever ce défi qui exigera beaucoup de travail et d'investissement. Espérons pouvoir commencer la saison solidement, sans problème majeur. Beaucoup de choses nous attendent et je suis impatient que la saison débute."