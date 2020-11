Une nouvelle équipe renonce aux 8 Heures de Bahreïn

La toute dernière version de la liste des inscrits pour les 8 Heures de Bahreïn, le 14 novembre, voit l'absence de l'Oreca 07, à moteur Gibson, de l'équipe suisse Cool Racing, laissant au total six voitures en LMP2 et 24 au total pour l'ensemble du plateau. L'épreuve, qui sera déjà celle comptant le moins de participants de l'ère du WEC, a vu Rebellion Racing et High Class Racing se retirer auparavant.

Le trio de pilotes habituels du Cool Racing est composé de Nicolas Lapierre, Antonin Borga et Alexandre Coigny. L'équipe, nouvelle en Championnat du monde d'Endurance de la FIA cette saison, a remporté sa première course à Silverstone l'an passé, avec un équipage de deux hommes (Lapierre et Borga), après la blessure de Coigny lors de la course d'ELMS la veille.

Lapierre et Borga occupent actuellement le sixième rang au classement LMP2 et, s'ils avaient couru à Sakhir, auraient été en lice pour la place de vice-champion derrière le duo United Autosports composé de Phil Hanson et Filipe Albuquerque, qui a assuré le titre en remportant les 24 Heures du Mans dans sa catégorie.

