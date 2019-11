Senna : Rebellion a désormais "tout à perdre" à Shanghai

Rebellion partira dimanche matin en pole position des 4 Heures de Shanghai, avec une réelle chance de victoire que n'ignore pas l'équipe suisse, compte tenu des circonstances provoquées par le système de Succes Handicap. Artisan de cette pole position en qualifications avec Gustavo Menezes, Bruno Senna en a parfaitement conscience. Aux côtés de Norman Nato, les deux hommes devront livrer une course parfaite et sans erreur pour concrétiser une occasion en or.

"Je pense que compte tenu du rythme moyen et de tout le reste, c'est notre course, où nous avons tout à perdre, et nous ne devons pas faire d'erreurs", confie Bruno Senna à Motorsport.com. "Nous devons faire une course propre. C'est tout ce dont nous avons besoin, et alors nous pourrons rentrer à la maison avec un trophée. Vu le rythme de Toyota, ils n'ont pas mis deux trains de pneus neufs. Ils se sont dits que ça ne valait pas la peine d'essayer. De par notre expérience, ça ne fait une grosse différence de ne pas utiliser deux trains de pneus neufs. Donc nous nous sommes assurés de partir devant, et j'espère que nous pourrons y rester."

Le pilote brésilien ne s'en cache pas, le Circuit International de Shanghai propose sans aucun doute la meilleure piste possible pour que la R-13 soit performante, et ce ne sera pas le cas des prochaines manches au calendrier. De quoi mettre un peu plus de pression encore pour aller chercher la victoire tant qu'elle est possible.

"S'il y avait eu la BoP de Fuji à Silverstone, je pense que nous aurions pu nous battre contre les Toyota", estime-t-il. "Mais à Silverstone, nous avons eu des difficultés avec les pneus. Ici, nous sommes au rendez-vous. Les pistes à haute vitesse conviennent vraiment à notre voiture car elle est géniale sur le plan aéro. Fuji et Interlagos constituent probablement le pire scénario pour nous. Il y a beaucoup de virages lents, de zones où il faut de la motricité, et les Toyota nous larguent."

Les 4 Heures de Shanghai deviennent-elles alors, de fait, la seule chance de victoire pour Rebellion sur cette saison 2019-2020 ? "Oui, c'est ce que je dirais", répond Senna, à moins que le Success Handicap ne tourne à nouveau favorablement dans les prochains mois, puisqu'il est annexé sur les écarts de points au championnat. "Nous ne savons pas ce qui va se passer à Spa, car ce pourrait être un bon circuit pour nous aussi. Je pense qu'au niveau des points nous allons en marquer là, et ensuite Toyota lors des deux courses suivantes, nous pourrions arriver à Spa avec un écart par rapport à Toyota et ainsi pouvoir nous battre."

Propos recueillis par Jamie Klein