Pour Hyundai, une 1ère victoire source d'un "grand soulagement"

Hyundai a enfin décroché sa première victoire de la saison ce week-end en Sardaigne, par l'intermédiaire d'Ott Tänak, particulièrement dominateur à compter de la deuxième étape. La lumière au bout du tunnel pour la marque sud-coréenne, qui a été la dernière à s'impliquer dans la nouvelle réglementation hybride entrée en vigueur cette année, ayant pour effet de retarder le développement de sa nouvelle i20N.

Le départ surprise du patron de l'équipe, Andrea Adamo, en décembre dernier, n'a pas non plus aidé, et Julien Moncet a dû reprendre le flambeau au pied levé et par intérim à l'approche de la saison 2022. Depuis lors, Hyundai tente de rattraper son retard au niveau du développement de sa voiture, mettant parfois la charrue avant les bœufs, ce qui s'est fait ressentir par de multiples problèmes de fiabilité au cours des cinq premières épreuves courues cette année.

De bonnes performances en dépit des pépins techniques

L'équipe a pu mesurer l'ampleur de la tâche dès la manche inaugurale, au Rallye Monte-Carlo, où Thierry Neuville a souffert de problèmes au niveau de ses amortisseurs et de son système hybride, où Ott Tänak a été victime d'une sortie de route, et où Oliver Solberg a été contraint à l'abandon, malade après avoir inhalé des vapeurs d'échappement qui s'était introduites dans le cockpit.

Hyundai a depuis travaillé sans relâche pour améliorer le rythme de sa machine, inscrivant des podiums en Suède (avec une deuxième place signée par Neuville), en Croatie (Tänak deuxième et Neuville troisième), ainsi qu'au Portugal (Dani Sordo troisième).

Mais en dépit de ces résultats concrets, les problèmes de fiabilité ont persisté, y compris ce week-end en Sardaigne où Neuville et Tänak ont tous les deux subi les affres de leurs mécaniques, avec des soucis de transmission dans les deux cas.

Fort heureusement pour le futur vainqueur de l'épreuve, sa transmission défaillante, le laissant sur trois roues motrices vendredi après-midi, n'a pas eu de réel impact sur sa performance compte tenu de l'annulation des deux dernières spéciales de l'étape 1. L'équipe a donc pu bénéficier de tout le temps nécessaire pour procéder aux réparations et remettre d'aplomb l'i20N de l'Estonien, qui a par la suite pu se relancer dans la course à la victoire.

On connaît la suite : le Champion du monde 2019 a livré une prestation de premier ordre pour renouer avec le succès pour la première fois depuis le Rallye de Finlande 2021, alors que Sordo a quant à lui assuré la présence d'une seconde Hyundai sur le podium final.

Tänak a signé neuf scratchs sur 19 possibles en Sardaigne, dépassant ainsi le cap des 300 spéciales remportées.

"Bien sûr, c'est un grand soulagement pour toute l'équipe", a indiqué Julien Moncet auprès de Motorsport.com. "Nous avons attaqué très fort. Nous savons que notre début de saison a été difficile, et depuis nous jetons toutes nos forces dans la bataille. À chaque fois cela a été difficile, car nous étions proches du but mais pas assez. Nous avons eu beaucoup de problèmes en termes de fiabilité."

"C'est un résultat bienvenu pour l'équipe et pour les pilotes, et cela fait du bien de voir de nouveau resurgir cette motivation. Nous savons que nous avons beaucoup de travail devant nous, c'est une certitude. Nous devons progresser sur beaucoup de points, mais pour l'heure il faut apprécier le moment présent, et mardi nous reviendrons à l'usine pour remettre le couvert. Si on regarde le championnat des constructeurs, on se rend compte que nous sommes de retour dans la course étant donné que nous avons marqué beaucoup de points, en particulier suite au week-end difficile de Toyota. C'est très important [pour Hyundai], l'objectif était et est toujours de remporter le titre, et c'est ce pour quoi on est là, rien d'autre."

Le patron de l'équipe, Julien Moncet, n'a pas eu la partie facile depuis sa prise de fonction au pied levé fin 2021, en remplacement d'Andrea Adamo.

Le titre, un objectif renouvelé

Le succès en Sardaigne est le premier de la marque depuis le Rallye de Catalogne remporté par Thierry Neuville au moins d'octobre dernier. Ce week-end, le pilote belge n'a certes pas inscrit de point dans le rallye courant, mais il a tout de même ramené les cinq points suite à son scratch sur la Power Stage, permettant à Hyundai de signer un excellent résultat d'ensemble et de revenir à 39 points de Toyota (l'écart était de 59 unités avant la manche italienne).

"Je suis personnellement très fier de tout ce que nous sommes parvenus à accomplir", a insisté Moncet. "Nous savons que la situation à l'intérieur de l'entreprise a été délicate et compliquée ce dernier mois, mais malgré cela nous avons démontré qu'en tant qu'équipe nous ne renonçons jamais, et ce en dépit des multiples problèmes qui peuvent nous accabler. Je suis personnellement très fier, et j'espère que ce ne sera pas notre dernière victoire, et que d'autres vont suivre."

Alors que l'avenir de Hyundai en WRC demeure incertain, le patron de l'équipe ne sait pas encore si ce succès en Sardaigne aura un quelconque impact sur l'implication future du constructeur dans la discipline : "C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire oui, mais nous verrons bien."

Hyundai tentera donc de confirmer sa bonne dynamique lors de la prochaine manche, au Kenya, prévue fin juin. L'an dernier, Ott Tänak avait terminé troisième en Afrique derrière les Toyota de Sébastien Ogier et Takamoto Katsuta. Mais nul doute que sa victoire du jour a ravivé l'appétit du Balte cette saison.