Rovanperä prêt à balayer, Ogier espère trouver le rythme

Forte d'un solide début de saison, l'équipe Toyota aborde toutefois le Rallye du Portugal avec prudence et sérieux. Le rendez-vous lusitanien sera le premier d'une longue série sur terre, surface sur laquelle on n'a pas encore vu à l'œuvre les nouvelles Rally1. Sportivement, le constructeur japonais se présentera en leader des deux championnats sur l'épreuve en fin de semaine, ce qui vaudra à Kalle Rovanperä une toute nouvelle expérience : ouvrir la route avec un net désavantage théorique.

"Jusqu'à présent, lors des trois premiers rallyes de la saison, nous avons été très compétitifs sur asphalte et sur neige avec la GR Yaris Rally1", rappelle Jari-Matti Latvala, directeur de l'équipe nippone. "Le Portugal sera le premier des trois rallyes difficiles sur terre en cinq semaines, et il sera intéressant de voir le niveau des différentes équipes et voitures. Avec une si grande partie de la saison sur terre, il est très important d'être compétitif sur cette surface et de fournir à nos pilotes une voiture fiable."

"Au Portugal, quand c'est sec il y a beaucoup de terre meuble à la surface et ça rend vraiment les choses difficiles pour la première voiture sur la route. Cette tâche difficile sera une expérience nouvelle pour Kalle le vendredi, mais nous savons qu'il sera capable de garder son sang-froid même s'il perd du temps."

Vainqueur des deux derniers rallyes, Kalle Rovanperä assume son statut de leader sans céder à la pression. Conscient de la patience dont il va devoir faire preuve, il se concentre sur la journée de vendredi, qu'il faudra boucler dans la "moins pire" position possible.

"Balayer la route sera probablement le plus gros défi, surtout que c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous", reconnaît le Finlandais. "La journée de vendredi pourrait être bien plus importante que sur les autres rallyes et nous essaierons d'être tout de suite dans un bon rythme afin de rester en lice pour la suite du week-end. La clé des prochains rallyes sera de rester calme et concentré sur le travail à faire, sans avoir trop de pression ni commettre d'erreurs, afin de continuer à prendre de bons points quand nous le pouvons."

Sébastien Ogier fait son retour pour une deuxième pige en 2022.

Dans le même temps, la situation sera très différente pour Sébastien Ogier, de retour pour sa deuxième pige de la saison, ainsi que pour Elfyn Evans. Les deux hommes bénéficieront d'une position de départ beaucoup plus favorable et, selon Jari-Matti Latvala, "devraient tous les deux avoir une grosse possibilité de se battre pour la victoire".

Pour Sébastien Ogier, que l'on n'a plus vu depuis le Rallye Monte-Carlo au mois de janvier, il s'agira d'avoir en tête à la fois des objectifs personnels et ceux de l'équipe, puisque les points qu'il inscrira seront comptabilisés au championnat constructeurs.

"Bien sûr, je suis heureux de voir que l'équipe a continué à gagner lors des deux derniers rallyes, et je suis là non seulement pour en profiter et obtenir des bons résultats pour moi-même, mais aussi pour aider à remporter un nouveau titre constructeurs", insiste-t-il. "Le Portugal est particulier pour moi : j'ai de belles relations avec ce pays et avec le public, j'y ai connu de beaux succès au fil des années. Ce sera différent pour moi de ne pas partir parmi les premiers et j'espère que ça pourra constituer un avantage s'il ne pleut pas. Le plus gros défi sera de retrouver le rythme immédiatement, après une seule journée d'essais sur terre la semaine dernière. Dans le même temps, ces voitures sont nouvelles pour tout le monde sur terre, donc nous verrons ce que nous pourrons faire."