Tänak et Neuville vont disputer le Rally di Alba avec des WRC

Le Rally di Alba se courra du 31 juillet au 1er août et aura dans les rangs de ses participants des pilotes de choix puisque Hyundai a confirmé que le Champion du monde en titre WRC Ott Tänak serait là et, tout comme Thierry Neuville, avec la i20 Coupe WRC. Il s'agira d'un retour sur l'asphalte pour l'Estonien qui n'y a plus goûté depuis sa spectaculaire sortie de piste lors du Rallye Monte-Carlo en ouverture de la saison.

Dani Sordo sera également de la partie, le double vainqueur en Championnat du monde sera au volant d'une i20 R5 préparée par BRC. Jari Huttunen fera également le voyage au sein de cette escouade, avec une Hyundai R5 de développement. Il est à noter que, pour Sordo, il s'agira du second rallye en quelques jours puisqu'il pilotera la i20 Coupe WRC au Rally di Roma du 24 au 26 juillet.

Le Rally di Alba avait été remporté par Sébastien Loeb pour le compte de Hyundai en 2019. L'épreuve transalpine est une bonne opportunité pour le constructeur coréen de pouvoir travailler sur ses réglages pour l'asphalte, alors que la fin de saison 2020 pourrait être majoritairement consacrée à cette surface.