Cluzel fait rimer son retour avec un nouveau record

La reprise s'est faite à un rythme record pour Jules Cluzel ! Le pilote du GMT94 a investi le Circuit Carole cette semaine pour trois jours d'essais visant à reprendre ses sensations avec sa YZF-R6, alors que le championnat est à l'arrêt depuis quatre mois. Si la date de retour à la compétition n'est pas encore confirmée, le 2 août est envisagé : il est donc temps de se remettre dans le bain.

"Depuis l'Australie, je n'étais jamais remonté sur une moto. Un peu de trial, mais à part ça je n'ai fait que du vélo. Ça n'a pas été facile, surtout à Carole, qui est un circuit très exigeant, petit et très étroit, avec beaucoup de pièges. Pour une remise en jambe, ce n'était pas le plus simple..." explique-t-il au site officiel du WorldSBK.

Tandis que son coéquipier Corentin Perolari était à Alès, il a bouclé 70 tours de la piste francilienne dès mardi pour reprendre ses marques. "J'étais fatigué à la fin de la journée, mais j'avais plus ou moins retrouvé mes sensations. Après une bonne nuit de sommeil, j'ai pu repartir dans de meilleures conditions mercredi. Je crois que je suis rapidement revenu dans le rythme", souligne Jules Cluzel.

Mais le pilote de Montluçon et son équipe ne se sont pas contentés de dérouler leur plan de travail, ils sont partis à l'assaut du chrono jusqu'à battre le record des lieux. Passer sous la barre de la minute au tour sur le tracé de 2,055 km, situé près de Roissy, a longtemps semblé un objectif inatteignable, jusqu'à ce que David Checa y parvienne en 2013, déjà avec le GMT94. Mais la référence de 59"4 établie par le pilote espagnol n'a pas résisté aux assauts de Cluzel cette semaine, pas plus que le précédent record en 600cc, un chrono de 1'00"9 détenu par Lucas Mahias depuis 2014.

Avec une moto configuration Supersport, équipée d'un pneu avant slick du Championnat du monde associé à l'arrière à un Supercorsa 180 pour son léger apport en agilité, le pilote Supersport a d'abord atteint les 59"363, puis il a enregistré mercredi un nouveau record en 59"266. Et jeudi il a remis ça, repoussant encore un peu plus les limites : désormais, la référence est de 58"946 !

"J'ai été content de relever ce défi, sans toutefois perdre de vue que ce test visait à nous remettre en piste", commente-t-il. "Pour piloter comme ça, il faut prendre beaucoup de risques, peut-être un peu trop vu les enjeux. C'était le bon jour pour ça : il nous reste encore quelques semaines et j'ai le temps de me remettre en cas de blessure. On peut donc rouler en ayant le corps et l'esprit relâchés."

Blessé la semaine dernière lors d'une séance de formation, Christophe Guyot n'a rien manqué de l'exploit à distance même s'il ne pouvait être sur place avec ses troupes. Leur prochain rendez-vous est fixé pour les 8 et 9 juillet à Barcelone, pour un nouveau test privé, avant une séance officielle prévue les 16 et 17 juillet sur le MotorLand Aragón. Le compte à rebours avant la reprise du championnat sera alors lancé.