Sainz et Peterhansel remettent ça avec Mini sur le Dakar

Le team X-raid joue la carte de l'expérience et de la continuité pour le prochain Dakar, avec un duo de pilotes inchangé pour la troisième année consécutive. Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel seront à nouveau au départ du plus grand rallye-raid du monde avec les buggys Mini. L'Espagnol et tenant du titre sera toujours accompagné par Lucas Cruz, tandis que le Français aura un nouveau navigateur à ses côtés en la personne d'Édouard Boulanger. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble lors d'un rallye en Pologne il y a quelques semaines.

"Carlos et Stéphane forment une excellente combinaison pour nous", souligne Sven Quandt, team manager de l'équipe X-raid. "Non seulement ils sont rapides, mais ils travaillent bien ensemble. Personnellement, j'ai une bonne collaboration avec eux, ainsi qu'avec Lucas et Édouard. Nous sommes très heureux de voir ces deux pilotes courir à nouveau avec X-raid, même si ce n'est pas une préparation facile pour le Dakar."

Les préparatifs de Mini X-raid ont en effet été perturbés par la crise du coronavirus, comme c'est le cas pour toutes les structures. Après la reprise des essais à la fin du mois d'août dernier, le programme va se poursuivre avec une participation au Rallye d'Andalousie la semaine prochaine, ainsi qu'à une autre épreuve au Moyen-Orient ultérieurement.

À 58 ans, Carlos Sainz entend défendre son titre après une troisième victoire conquise sur l'épreuve en janvier 2020. "Concernant le buggy Mini JCW, malgré la période difficile nous avons pu trouver des zones dans lesquelles progresser", fait-il remarquer. "L'équipe a fait un excellent travail et je pense que nous sommes encore meilleurs."

Du 3 au 15 janvier prochains, sur les pistes d'Arabie saoudite, X-raid devra affronter la concurrence notamment emmenée par Toyota mais aussi par la nouvelle équipe BRX Prodrive, qui a recruté Sébastien Loeb et Nani Roma.

"Je suis toujours motivé, peut-être encore plus maintenant que je connais mieux le buggy", prévient Stéphane Peterhansel, 13 fois vainqueur du Dakar (six à moto, sept en auto). "J'ai un nouveau navigateur à mes côtés, et je crois qu’Édouard a beaucoup de potentiel, qu'il pourra certainement exploiter pleinement sur le Dakar."