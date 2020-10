Sébastien Loeb a terminé son premier test BRX en vue du Dakar

Prodrive continue de travailler intensément sur son projet Dakar avec comme horizon le 3 janvier, pour le départ de la seconde édition basée en Arabie Saoudite du légendaire rallye.

Après avoir annoncé Nani Roma et Sébastien Loeb comme pilotes pour ses débuts au Dakar, l’équipe a fait ses premiers kilomètres la semaine dernière avec la BRX T1 quatre roues motrices, propulsée par un moteur V6 bi-turbo de 3,5 litres développant 400 chevaux.

Empruntant les chemins rocailleux près de Millbrook, non loin de la base de Prodrive, à Banbury, Loeb et Roma ont bouclé presque 2000 km, l’équivalent de quatre spéciales sur le Dakar.

"J’ai pu tester la nouvelle voiture sur un jour et j’ai immédiatement senti qu’elle avait un bon équilibre et beaucoup de puissance", rapporte Loeb. "Même sur le mouillé et dans des conditions d’adhérence précaires, elle était facile à maîtriser, et avec plus de tests je pense que nous pourrons développer encore son potentiel. Je suis impatient de commencer les essais dans le sable au Moyen-Orient en novembre."

Le double vainqueur du Dakar, Nani Roma ajoute : "N’importe quel pilote vous dira que vous savez si vous avez une bonne voiture après quelques minutes derrière le volant et pour moi tout était positif : les freins, la direction, le moteur et les suspensions."

"Chaque fois que nous avons fait une sortie avec la voiture, nous avons appris quelque chose de nouveau. Il y a encore beaucoup à faire, mais c’est normal avec une voiture si récente. Bien sûr, j’ai fait de mon mieux pour la casser, mais je n’y suis pas arrivé !"

L’équipe gérée par Prodrive va continuer ses préparatifs pour le Dakar au Moyen-Orient, où elle y établira son QG dans les prochains mois et fera une série d’essais dans de véritables conditions désertiques afin de préparer son 4x4.

Il existe également la possibilité de courir dans l’un des deux événements de Baja, que les organisateurs espèrent tenir en Arabie Saoudite en décembre, similairement à ceux tenus en 2020 et qui ont vu la présence de la Toyota de Fernando Alonso et des pilotes X-raid Mini.

