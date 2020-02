Albon : "Nous aurions su" pour le DAS, même sans caméras

La F1 diffuse les deux semaines d'essais hivernaux de Barcelone, et l'innovant système DAS (Dual-Axis Steering) de Mercedes a été repéré lors de son utilisation par Lewis Hamilton durant la seconde matinée d'essais la semaine dernière. De nombreuses spéculations sont alors nées au sujet du dispositif et de sa légalité, les équipes adverses exprimant leur intérêt ainsi que leur questionnement à ce sujet.

Alex Albon pense que la découverte "n'aurait pas été aussi précoce" durant les essais sans leur diffusion, mais rappelle que les équipes de F1 engagent des photographes pour garder un œil sur les rivaux, et ceux-ci les auraient alertés de ce que Mercedes préparait avant même que les médias ne le remarquent à la suite de la diffusion.

"C'est assez sympa d'avoir ces caméras embarquées", poursuit le pilote Red Bull. "Mais en même temps, je pense que de nos jours, il y a des photographes partout. Je crois que nous l'aurions su, et vous l'auriez su ensuite. Nous parlions avec l'équipe du feeling que ça doit donner au pilote, d'avoir le volant qui bouge, ça doit être très bizarre."

"Mais c'est ce pour quoi sont faits les essais, et c'est ce à quoi servent également les simulateurs. Je suis sûr qu'ils ont essayé avant, mais c'est sournois. Pour être honnête, je ne sais pas exactement à quelle fin c'est utilisé, je pilotais toute la journée [lorsque le système a été révélé]. Donc je suis juste revenu sans débriefing, et tout à coup, il y a cette chose à l'écran tout le temps, on voyait des ralentis du volant."

Interrogé sur le regret de ne pas avoir un système similaire au DAS, alors que lui et Max Verstappen ont qualifié leur RB16 d'évolution positive de l'ancienne monoplace, Albon relativise : "Non, on se concentre sur nous-mêmes pour le moment. Bien sûr, peut-être que c'est quelque chose pour l'avenir mais actuellement, on fait notre roulage, on fait des tours et on enchaîne les kilomètres. On se sent bien avec la voiture. Il y a quelques détails [à régler], des choses mineures comme toujours, il faut ajuster la voiture, et nous nous en soucierons lorsque l'on arrivera à Melbourne."