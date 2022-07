Le choix pneumatique "risqué" d'Alfa Romeo n'a pas payé

Peu de pilotes ont choisi de prendre le départ du Grand Prix d'Autriche avec les pneus durs, Zhou Guanyu en faisait partie. Le représentant d'Alfa Romeo, qui avait été victime d'un problème technique lors du sprint de samedi, devait s'élancer en fond de grille et avait besoin d'une stratégie audacieuse pour remonter.

Mais celle-ci n'a pas été payante : face à une armée de pilotes en mediums, Zhou a souffert d'une dégradation excessive de ses gommes à flancs blancs et est resté coincé dans un ventre mou qui s'est neutralisé en raison du DRS.

"Ça n'a pas été le meilleur week-end", a expliqué à Motorsport.com celui qui s'est classé quatorzième. "Je pense qu'en course, j'ai été mis en difficulté par les pneus durs, nous n'avons pas réussi à les activer. Pour moi, il y avait plus de dégradation sur les durs sans pouvoir en tirer des bénéfices. Si je devais revenir en arrière, j'aurais pris deux trains de mediums au lieu de deux trains de durs. Sur le relais en medium, dans les 20 à 30 derniers tours, j'ai senti que l'on retrouvait le rythme que nous avions [au sprint]. Ça montre peut-être que nos réglages n'étaient pas les meilleurs pour les durs. Ça a donc compromis la course."

"Nous avons pris un risque en choisissant le composé dur pour le départ. Nous n'avons pas eu beaucoup d'adhérence, nous avons perdu du terrain et nous avons eu du mal à avoir une bonne vitesse de pointe quand nous étions dans le train de DRS par rapport aux AlphaTauri. Elles nous ont dépassé si facilement à la fin des zones de freinage, c'est pour ça que nous étions coincé dans un train derrière elles. C'est un peu frustrant mais j'imagine que c'est comme ça. En regardant les points positifs, je pense que nous avons réussi à trouver un peu de rythme pendant la course."

Zhou a néanmoins tiré de la satisfaction dans cette course. Le Grand Prix d'Autriche suivait d'une semaine celui de Grande-Bretagne, qui a été marqué par les tonneaux du Chinois au départ. L'accident aurait pu avoir des conséquences bien plus graves, tant sur le plan physique que moral, mais Zhou semble s'en être sorti indemne sur les deux tableaux. Selon lui, le fait d'enchaîner les week-ends de course lui a permis de se rétablir rapidement.

"Même si la course a été très longue, avec peu de récompense, j'ai quand même fait beaucoup de dépassements et j'ai bien défendu tout au long de la course, donc il y a eu beaucoup d'action. Je suis heureux d'être déjà de retour. C'est bien d'avoir un peu de repos maintenant, même si je n'ai que quelques jours !"

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

De l'autre côté du garage Alfa, Valtteri Bottas a manqué les points de peu. Le pilote Alfa Romeo était lui aussi sur une stratégie audacieuse pour compenser un départ depuis la voie des stands, conséquence d'une pénalité moteur : parti en pneus mediums, le Finlandais les a troqués pour des gommes dures dès le sixième tour.

Mais une fois de plus, les composés les plus durs de Pirelli n'ont pas donné satisfaction. Bottas a passé son dernier relais coincé derrière Alexander Albon, remonté jusqu'à la dixième place, et a été effacé par Fernando Alonso quelques instants après avoir trouvé l'ouverture sur le Thaïlandais.

"J'espérais des points, c'était l'objectif, et c'est un peu décevant de finir juste en dehors du top 10", a déploré Bottas. "Dans le dernier tour, Fernando comblait l'écart assez rapidement avec un nouveau train de pneus et il a fini par m'avoir. À part ça, je pense que ça a été une bonne course, aussi du point de vue de la stratégie. Nous avons fait tout ce que nous avons pu compte tenu de notre position de départ. Nous manquions simplement de rythme, surtout dans les virages."

Selon Bottas, seule une meilleure position de départ sur la grille suffirait pour qu'Alfa Romeo retrouve les points : "Au moins, j'ai réussi à remonter la grille avec un départ depuis la voie des stands, donc c'est le positif à retenir. Nous devons continuer à progresser vu que les autres équipes s'en sortent très bien. Je pense que [le GP de France] sera meilleur pour nous mais nous aurons besoin de nous qualifier à des positions meilleures [qu'en Autriche] pour maximiser nos chances le dimanche."