L'équipe Alfa Romeo Racing aborde la course avec confiance malgré les performances décevantes de ses pilotes lors de la séance qualificative du Grand Prix d'Abu Dhabi. Antonio Giovinazzi n'a terminé qu'à la 16ème place, tandis que son coéquipier Kimi Räikkönen s'élancera juste derrière lui.

L'équipe d'Hinwil est en revanche particulièrement optimiste quant au comportement de la voiture sur les longs runs. Mais bien entendu, pour les deux pilotes Alfa, le premier obstacle à surmonter sera assurément les premiers tours. Gagner quelques places au départ sera crucial.

"Pour nous, c'est un résultat décevant car nous espérions faire mieux en qualifications", commente Raikkonen. "La voiture n'a pas perdu beaucoup de performance par rapport au Brésil, mais nous n'avons pas trouvé la voiture dont nous avions besoin. J'espère que ça ira mieux sur les longues distances en course. Le dépassement n'est pas facile ici, surtout d'où nous partons, mais nous allons essayer".

Son coéquipier, Antonio Giovinazzi, confirme les propos du Finlandais : "La voiture était plutôt bonne, mais il manquait quelque chose aujourd'hui [samedi]. Je pense que c'est dommage parce que notre rythme de course est assez bon, je pense qu'une bonne position de départ aurait aidé. Demain sera un peu difficile : nous avons besoin d'un bon départ et d'une bonne stratégie si nous voulons récupérer quelques positions et revenir dans la bataille".