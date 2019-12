Bilan 2019 - Au fond du trou, Gasly a su rebondir

Personne n'attendait de Pierre Gasly qu'il fasse jeu égal avec le prodige qu'est Max Verstappen, et remplacer une valeur sûre comme Daniel Ricciardo allait forcément être difficile, mais le Français s'est compliqué la tâche dès les essais hivernaux avec deux accidents particulièrement coûteux en matière de temps de piste et de nouvelles pièces, quand les autres pilotes du plateau se gardaient généralement de telles erreurs. Peut-être son statut chez Red Bull s'est-il déjà fragilisé à ce moment-là.

Qualifié 17e en Australie à cause d'une erreur stratégique, Gasly n'est pas parvenu à remonter dans les points, ce qui allait donner le ton de sa première moitié de saison. À l'exception d'un Grand Prix de Grande-Bretagne où il était compétitif et a même devancé son coéquipier (victime d'un accrochage) à l'arrivée, le Champion GP2 2016 était généralement loin, bien trop loin de son chef de file en performance pure, que ce soit en qualifications (où il a encaissé un 11-1) ou en course. Melbourne, Shanghai, le Paul Ricard, le Red Bull Ring, le Hungaroring… autant de circuits où Gasly était à plus d'une minute de Verstappen sous le drapeau à damier.

Avec 181 points à l'actif du Néerlandais contre 63 pour le tricolore, le rapport de force était à sens unique. Bien qu'ayant constamment assuré Gasly de son soutien, Red Bull a ainsi pris la décision de le rétrograder chez Toro Rosso, promouvant Alexander Albon dans l'écurie mère.

Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15
Pierre Gasly, Toro Rosso STR14

Gasly a alors vécu une véritable renaissance, infligeant un 6-2 à Daniil Kvyat en qualifications avec quatre Q3 consécutives au volant d'une STR15 qui ne le valait pas toujours. Le Français s'est également illustré le dimanche, engrangeant 32 points quand son équipier n'a inscrit que dix petites unités ; l'on retient notamment la deuxième place opportuniste obtenue au Grand Prix du Brésil, mais il ne faut pas occulter d'autres courses abouties comme Singapour (huitième), ou Suzuka (septième) où il s'en est certes bien tiré, car le drapeau à damier signalé un tour trop tôt a annulé son accrochage avec Sergio Pérez.

Gasly s'est ainsi classé septième du championnat avec 95 points au compteur (63 en 12 GP chez Red Bull, 32 en neuf courses avec Toro Rosso), et il est donc difficile de tirer le bilan de sa saison en raison du contraste entre ses deux demi-saisons. Le Normand est convaincu de connaître les raisons pour lesquelles il n'a pas atteint le niveau de performance espéré chez Red Bull mais n'a jamais souhaité divulguer davantage de détails, et si l'on pourrait imaginer qu'il peinait à supporter la pression, il affirme que ce n'est pas le cas. Il est en tout cas crucial qu'il continue sur cette bonne lancée, puisqu'il donne pleinement satisfaction depuis son retour à Faenza.

