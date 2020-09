Beau perdant, Sainz attendra sa première victoire

Son message radio dans les ultimes boucles du Grand Prix d'Italie était sans équivoque : Carlos Sainz voulait cette première victoire en Formule 1. L'Espagnol a évidemment tout donné, mais c'est Pierre Gasly qui a connu ce bonheur fou, au terme d'un duel qui est devenu irrespirable dans les deux derniers tours de course.

Longtemps deuxième derrière Lewis Hamilton avant que le Grand Prix ne soit interrompu par un drapeau rouge, à la suite de l'accident de Charles Leclerc, Sainz a pris le deuxième départ avec le couteau entre les dents après avoir reculé dans la hiérarchie. Profitant de la pénalité infligée à Hamilton, puis après s'être débarrassé de Kimi Räikkönen, le pilote McLaren s'est lancé dans une course poursuite derrière Gasly sans toutefois parvenir à placer une attaque.

Deuxième à l'arrivée, le futur pilote Ferrari signe son meilleur résultat en F1, ainsi que son deuxième podium dans la discipline après celui obtenu au Brésil l'an passé. Au moment de faire le point, il y avait forcément des sentiments partagés qui s'entremêlaient.

"C'est incroyable", reconnaît Sainz. "Je suis à moitié déçu de la deuxième place, car je n'aurais pas imaginé avoir une chance de me battre pour la victoire aujourd'hui. Nous étions très, très proches, mais franchement avec une course normale, je pense que j'aurais terminé deuxième derrière Lewis, car nous avions vraiment un bon rythme. Je crois donc que c'est ce que nous méritions."

Sainz a d'abord été surpris de voir Gasly se retrouver devant lui après la première intervention de la voiture de sécurité, le Français ayant effectué son arrêt au stand avant la neutralisation. Il s'est ensuite reconcentré pour tenter de remonter le plus vite possible vers la tête de course.

"En voyant Pierre devant, je me suis demandé comment ça pouvait bien être arrivé. Mais je crois que nous avons été un peu malchanceux avec le Safety Car", confie Sainz. "Après le drapeau rouge, nous avons fait du bon boulot pour remonter. Je suis très content de la deuxième place car nous avons été super rapides tout le week-end, et j'ai le sentiment que j'aurais pu dominer facilement le milieu de peloton aujourd'hui. Je dois donc être satisfait."

"Revenir de la sixième à la deuxième place, puis se lancer à la poursuite de Pierre et réussir à terminer trois ou quatre dixièmes derrière lui sous le drapeau à damier, cela doit nous rendre fiers de nous ainsi que du rythme de la voiture. Sans le drapeau rouge, je crois que nous aurions terminé derrière Lewis aujourd'hui, mais c'est comme ça."