Crash Bottas/Russell : le rapport des commissaires

L'accident impressionnant survenu entre Valtteri Bottas et George Russell à Imola, lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, n'a pas fini de faire parler. Alors que les deux hommes se sont copieusement rejeté la faute, et que Toto Wolff a déploré la tentative de dépassement dans laquelle s'est lancé le Britannique, les commissaires se sont saisi de l'affaire.

Étudié après la course, l'incident ne sera pas suivi de sanction. Dans un contexte aussi tendu, il demeure très intéressant de se pencher sur le rapport des commissaires et sur les faits qui ont motivé leur décision, après avoir entendu la version de chacun des deux pilotes, étudié les multiples angles vidéo disponibles et épluché les données télémétriques.

"La voiture #63 (Russell) s'est approché de la voiture #77 (Bottas) pour la doubler après la ligne droite, quelques tours après le restart et alors que le DRS était autorisé", peut-on lire dans ce rapport. "La voiture #77 a maintenu sa trajectoire tout au long de l'incident sur le côté droit de la trajectoire sèche, laissant au moins la pleine largeur d'une voiture à droite et en permanence.

"La voiture #63 est arrivée avec un avantage de vitesse significatif. Il s'est décalé pour doubler sur la droite. Alors que les voitures abordaient le coude du virage 1, l'espace entre eux et le bord droit de la piste a diminué. À aucun moment l'une ou l'autre voiture n'a fait une manœuvre imprévisible."

"La piste ne semblait pas particulièrement humide dans le virage 1, mais au point d'approche du côté droit, et les pneus du côté de droit de la voiture #63 ont touché une zone particulièrement humide et la voiture a décroché, tout en ayant à l'esprit qu'elle avait moins d'appui aérodynamique à l'arrière avec le DRS ouvert."

"Compte tenu des conditions, les commissaires ont conclu qu'il s'agissait d'un incident de course, compte tenu des conditions, et ne prennent pas de sanction."