Fernando Alonso, 40 ans en Hongrie, se sent comme à ses 25 ans

Fernando Alonso montre peu de signes d'inquiétude à l'idée de devenir le prochain pilote de Formule 1 à franchir le seuil des 40 ans, affirmant qu'il se sent comme s'il en avait 25. Le pilote espagnol fêtera son anniversaire jeudi au Hungaroring, rejoignant ainsi Kimi Räikkönen, qui dispute vraisemblablement sa dernière saison F1 à 41 ans, au club des pilotes quadragénaires en activité. Le double Champion du monde F1 a remporté son premier titre à l'âge de 24 ans, en 2005, et est revenu sur la grille avec Alpine cette année après deux saisons d'absence du paddock F1, passées en Championnat du monde d'Endurance, en IndyCar et sur le Dakar.

Avant la saison, des doutes ont été soulevés quant à la forme physique d'Alonso après qu'un accident de vélo survenu lors des préparatifs hivernaux lui ait causé une fracture de la mâchoire supérieure, ce qui a constitué un revers pour la préparation de son retour sur la grille. Mais l'Espagnol a récemment trouvé son rythme de croisière, déroulant efficacement ses préparatifs et la montée en puissance de ses week-ends de course de manière régulière, après avoir mis du temps à retrouver son rythme en F1. Il a ainsi marqué des points lors de chacune des cinq dernières courses.

Interrogé sur ce que lui inspire le fait d'aborder sa première course en tant que quadragénaire en Hongrie ce week-end, Alonso a plaisanté en disant qu'il allait raser sa barbe et faire d'autres préparatifs "pour que vous ne posiez pas de questions sur l'âge".

"Je vais aller au [solarium], je serai bronzé, je vais me raser et j'aurai l'air très jeune !" a-t-il déclaré dans un clin d'œil. "Non, je veux dire, ça va être une course très normale : aucun changement pour moi. Je me sens bien."

"Honnêtement, après l'accident du début d'année, lors des premières courses, [il y avait] encore une part de stress pour mon retour dans le championnat. J'étais inquiet avec ma mâchoire et mon épaule aussi, parce que j'avais une toute petite blessure. Mais maintenant, je suis en super, super forme et je suis à 200%. Donc, vous savez, ce n'est qu'un chiffre comme un autre. On va manger du gâteau, mais à part ça, ça va être un week-end très normal ! Je me sens comme à 25 ans. Donc quel que soit le chiffre indiqué sur le passeport, ce n'est pas ce que je ressens."

Alonso a récemment été le fer de lance d'Alpine en F1, enregistrant son meilleur résultat depuis le début de l'année avec une sixième place au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Avec 26 points, le pilote Espagnol occupe actuellement la 11e place du championnat du monde des pilotes, à quatre unités de Sebastian Vettel. Il devance son équipier Esteban Ocon de 12 unités après être arrivé à sept occasions dans les points en dix courses, contre cinq pour le jeune Français. Il devrait subir une nouvelle opération de la mâchoire après la fin de la saison 2021 pour retirer deux plaques de titane mises en place en début d'année.

