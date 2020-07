Romain Grosjean échappe à une disqualification

Comme si le week-end n'était pas suffisamment difficile comme ça, Romain Grosjean ne prendra pas le départ du Grand Prix de Styrie depuis la grille cet après-midi. Le Français devra s'élancer depuis la voie des stands car Haas a enfreint la règle du Parc Fermé à l'issue des qualifications. Il s'agit d'une infraction délibérée, sans quoi l'écurie n'aurait pas pu participer à la course ce dimanche.

Les qualifications ont tourné court dimanche pour Grosjean, qui a pu prendre la piste mais a ensuite rencontré un problème d'échangeur. Il en a même été quitte pour une excursion dans les graviers, et n'a pas pu signer le moindre chrono. "On est parti, ça ne récupérait pas d’énergie donc la voiture était de toute façon compliquée à conduire", a-t-il expliqué samedi après-midi au micro de Canal+.

Voir aussi : La grille de départ du GP de Styrie

Initialement 20e et dernier sur la grille, il devra partir des stands car l'écurie américaine a continué à travailler sur sa monoplace jusqu'à 23h20 hier soir. La réglementation précise qu'une équipe ne peut plus toucher à la voiture plus de 3h30 après la fin de la séance de qualifications, et pas avant les 5h10 précédant le départ.

Théoriquement, un tel délai devrait mener à une disqualification, mais les commissaires ont fait preuve de mansuétude, estimant qu'il s'agissait d'un cas de force majeure. "Dans ce cas particulier, les commissaires reconnaissent qu'il y a clairement des circonstances atténuantes, car l'équipe n'aurait pas pu faire courir la voiture sans enfreindre le règlement, et elle a prévenu les commissaires avant le début de la période en question", ont-ils fait savoir.

Par ailleurs, l'écurie Alfa Romeo a remplacé la boîte de vitesses d'Antonio Giovinazzi, qui s'était accidenté en Q1. Dix-neuvième sur la grille, l'Italien est pénalisé de cinq places mais cela ne change rien à sa position de départ, compte tenu de la sanction qui frappe Grosjean.

Le départ du Grand Prix de Styrie sera donné à 15h10, à suivre en direct sur Motorsport.com.