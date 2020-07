Hülkenberg confirmé chez Racing Point à Silverstone

L'écurie Racing Point vient d'officialiser l'identité du remplaçant de Sergio Pérez pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Le pilote mexicain a été contraint de déclarer forfait jeudi soir après avoir été testé positif au COVID-19. Si son état de santé n'inspire aujourd'hui aucune inquiétude, il se doit de respecter les mesures d'isolement pour un tel cas de figure et ne pourra pas être en piste ce week-end.

Comme nous l'indiquions dès hier soir, c'est bien Nico Hülkenberg qui prendra sa place dans le baquet de la RP20 dès les premiers essais libres ; l'annonce n'a été faite que quelques instants avant le début de la séance, dans l'attente du résultat du dépistage COVID-19 du pilote allemand, finalement négatif.

Hülkenberg fait ainsi son retour en F1 alors qu'il était sans volant cette saison, et disputera dimanche son 178e Grand Prix dans la catégorie reine. Racing Point avait la possibilité de choisir un des pilotes de réserve de Mercedes, mais Stoffel Vandoorne prépare la fin du championnat de Formule E tandis qu'Esteban Gutiérrez n'a pas été appelé.

"Trouver un remplaçant rapidement pour Sergio n'est pas simple, mais avec Nico, nous avons un supersub fantastique que l'équipe connaît très bien", se félicite Otmar Szafnauer, directeur d'équipe. "Il est jeté dans le grand bain, mais il sait apprendre vite et il va se mettre rapidement au niveau."

"J'étais en route pour le Nürburgring pour un autre projet de compétition quand Otmar m'a appelé", précise Hülkenberg. "C'était il y a moins de 24 heures, donc c'est un peu surréaliste pour moi, mais j'aime les défis, et c'en est un. C'est naturellement une situation difficile pour Racing Point et Checo. C'est un pote à moi, un ancien coéquipier, et je lui souhaite de se remettre vite. Je prends sa place et je vais essayer de faire du mieux possible pour l'équipe !"

Hülkenberg va prendre part à son premier Grand Prix sous les couleurs de Racing Point, mais il connaît très bien la structure née du rachat de Force India, équipe pour laquelle il a couru à 78 reprises en 2012 puis entre 2014 et 2016. Le voici désormais aux côtés de Lance Stroll à Silverstone.