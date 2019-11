Un Kvyat "très énervé" s'en prend aux commissaires

Daniil Kvyat a percuté la Renault de Nico Hülkenberg et l'a envoyée dans les barrières en tentant de dépasser l'Allemand pour la neuvième place, dans le dernier virage du dernier tour de la course. Il est passé sous le drapeau à damier en neuvième place, mais a été rétrogradé au 11e rang par une pénalité après la course, faisant gagner une place à son coéquipier Pierre Gasly, et à Hülkenberg. Après la course, Kvyat a jugé que le verdict était en désaccord avec la politique visant à laisser courir les pilotes et s'en est pris aux pénalités infligées pour de tels incidents.

Lire aussi : Course - Hamilton évite les embûches et se rapproche du sacre

"Je ne veux pas trop en dire, car je suis encore très énervé à ce sujet, et en tant que pilote, je ne suis pas du tout d'accord avec cela, car ils nous ont dit que l'on peut se battre, nous y sommes autorisés", a déclaré le Russe après la course à Motorsport.com. "De toute évidence, Nico se défendait, j'attaquais, et il y a eu un contact, mais ce sont des choses qui arrivent, vous savez, surtout [dans le] dernier virage du dernier tour. Je pense que les gens aiment voir de la compétition, et si nous sommes pénalisés pour ça... ils tuent la discipline comme ça, et je n'aime pas ce que font les commissaires parfois."

Kvyat s'est déjà montré véhément par le passé en vers les commissaires de course de la F1, qualifiant même tout ce processus de "cirque stupide" en 2017. Interrogé sur le verdict de l'incident entre Kvyat et Hülkenberg, le directeur de course Michael Masi a expliqué que les commissaires ont indiqué que l'incident "n'aurait pas pu être plus noir et blanc".

Hülkenberg, qui a franchi la ligne d'arrivée avec une voiture endommagée pour aller sauver un point, a expliqué qu'il ne pouvait pas reprocher à Kvyat d'avoir tenté quelque chose, mais a jugé qu'il était clair que son rival était en tort : "Il est clairement en tort, je lui ai laissé beaucoup d'espace, mais il m'a légèrement poussé sur le pneu arrière, et ça a suffi à envoyer la voiture en tête-à-queue. C'est la course, en tant que pilote il est obligé d'essayer quelque chose donc je ne peux pas vraiment le blâmer, c'est la course. Mais bien sûr, il faut tenter de faire cela de manière plus propre, sans percuter les autres ni mettre des voitures dans le mur."

Propos recueillis par Edd Straw et Adam Cooper