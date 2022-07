Leclerc : "J'ai eu énormément de difficultés avec les pneus"

Le rythme de Charles Leclerc avec les pneus tendres lors des Essais Libres 2 du Grand Prix de Hongrie, qui se sont conclus avec le meilleur temps du pilote Ferrari, faisait de lui l'un des plus gros clients pour la pole position sur le Hungaroring. Néanmoins, la pluie qui s'est abattue en EL3 et l'assèchement de la piste lors des heures qui ont suivi ont redistribué les cartes.

Ainsi, Leclerc n'a pas été en mesure de complètement capitaliser sur le problème moteur de Max Verstappen, son adversaire pour le titre, puisqu'il a pris le troisième temps, derrière son coéquipier Carlos Sainz et la surprise George Russell, en pole. Selon Leclerc, les pneumatiques sont les principaux responsables de ce manque de performance.

"Ça n'a pas été une bonne journée aujourd'hui", a-t-il déploré. "J'ai eu énormément de difficultés avec les pneus, beaucoup d'irrégularité pour les mettre dans la bonne fenêtre [de fonctionnement] avec ces conditions. J'ai donc eu du mal à mettre un tour bout à bout mais nous allons examiner ça."

Plus tard, il a précisé : "J'ai eu surtout [des difficultés] dans la première tentative en Q3. J'ai un peu changé l'outlap [le tour de sortie des stands, ndlr] pour la deuxième tentative, c'était un peu mieux mais il y avait quand même quelque chose qui clochait. L'adhérence était extrêmement irrégulière et j'avais du mal à faire simplement un tour potable."

Le temps devrait être plus clément en course, les dernières prédictions parlent d'un soleil partiellement caché par les nuages et d'un risque de pluie de 25% dans l'après-midi. Et puisque le rythme des F1-75 de Leclerc et Sainz lors des simulations de relais de course sur le sec, pendant les essais de vendredi, a été impressionnant, Leclerc s'est montré un peu plus optimiste quant au possible déroulé du Grand Prix... à condition que la Scuderia trouve des réponses aux interrogations de samedi.

"Je suis sûr que nous avons le rythme pour être un peu plus à l'avant demain [en course]. Nous allons donc nous concentrer là-dessus et j'espère que notre dimanche sera meilleur. Le rythme est là donc nous devons comprendre ce qui s'est passé avec les pneus [en qualifications]. Je suis sûr que nous pouvons remonter demain", a-t-il conclu.