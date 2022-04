Leclerc : La recherche des voleurs de montre n'est pas si facile

Charles Leclerc a été victime d'un vol le lundi de Pâques, lorsqu'une montre Richard Mille, une édition spéciale de 320 000 dollars (près de 300 000 euros), a été dérobée à son poignet alors qu'il posait avec des fans dans la ville italienne de Viareggio. Ces derniers avaient arrêté Leclerc, qui était accompagné d'amis, dont l'entraîneur Andrea Ferrari, et il posait pour des photos lorsque le délit a eu lieu.

La presse italienne suggère que Leclerc a poursuivi les voleurs, ce qui a donné à la police la possibilité de les suivre grâce aux images de vidéosurveillance. Cependant, s'exprimant avant le Grand Prix d'Émilie-Romagne, Leclerc a laissé entendre qu'il ne serait pas facile de retrouver les coupables. Il a toutefois assuré que ces événements ne troubleraient pas sa préparation à la course de ce week-end.

"Je ne vais pas trop entrer dans les détails, cela n'a pas été une très bonne expérience", a déclaré Leclerc. "Je ne peux pas en dire beaucoup plus que cela. Mais évidemment, tout se passe avec la police, et ils essaient de les retrouver. Cela n'a pas été aussi facile que ce que j'ai lu. Mais oui, dans l'ensemble, je vais bien et je suis pleinement concentré sur le week-end. Cela ne me nuira pas pour [ce Grand Prix]."

Leclerc a insisté sur le fait qu'il était pleinement motivé par la défense de son avance au Championnat du monde à Imola, tout en exhortant une fois de plus son équipe Ferrari à ne pas laisser la pression supplémentaire d'une course à domicile affecter sa concentration.

"Je suis très impatient", a-t-il déclaré. "Après les trois premières courses, tout s'est passé comme nous le voulions et nous semblons avoir une voiture très forte pour cette année. Évidemment, le fait d'être à la maison avec Ferrari, je sais que lors des années passées nous avons eu beaucoup de soutien ici, et maintenant en arrivant ici dans cette position, je suis sûr que ça va être spécial."

"Mais la chose la plus importante pour nous ce week-end est de ne pas en faire trop, ce qui est facile quand il y a de l'excitation, et quand les choses vont bien. Nous devons rester concentrés sur notre travail, ne pas essayer d'en faire trop, et j'espère que ce sera un week-end positif."