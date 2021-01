Marko voit Verstappen jouer le titre 2021

Pour Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull, tous les éléments sont réunis afin que l'équipe soit pleinement compétitive dès le début de l'année 2021, et la maturité de Max Verstappen jouera un rôle clé dans cette optique. La saison 2020 a suivi un scénario familier, avec une montée en puissance de Red Bull mais un avantage notable de Lewis Hamilton et Mercedes dans la course au titre.

Lire aussi : Pourquoi le gel des châssis pourrait profiter à Red Bull

Après s'être qualifié troisième à neuf reprises lors des seize premiers Grands Prix, Verstappen a signé la première pole position de la saison pour Red Bull Racing à Abu Dhabi. Il a ensuite maîtrisé la course en tête, dans un style rappelant celui de Sebastian Vettel à l'époque où Red Bull dominait la Formule 1, de 2010 à 2013, ce à quoi Marko a fait référence. Sa seule autre victoire de 2020 avait été signée lors de la seconde course de Silverstone, où les deux pilotes Mercedes avaient subi des cloques sur leurs pneus.

"Nous avons battu Mercedes à la régulière", a déclaré Marko après le succès du Néerlandais à Yas Marina. "Et dans la deuxième course de Bahreïn, nous avions une voiture qui nous aurait donné une compétitivité similaire. C'est bon signe pour l'an prochain. Max ne fait que s'améliorer, il n'y a qu'en Turquie où il n'a pas été assez patient. Mais le reste, c'est fantastique. Notamment son tour de qualifications [à Abu Dhabi]. Il a une telle maturité désormais. Mais vous savez, nous avons oublié à quel point c'est facile quand on est devant."

L'Autrichien est convaincu que Red Bull peut jouer le titre mondial l'an prochain, pour la dernière saison avant le retrait de Honda : "Oui, c'est pour ça que nous avons développé autant au fil de la saison. Et Honda fait pareil. Je pense donc que nous serons compétitifs, vraiment compétitifs. C'est très encourageant, nous savons où nous nous situons, et il y a de bonnes nouvelles en provenance de Honda au Japon. Le moteur s'améliore. Nous devrions donc être au niveau dès la première course."

Marko croit également que l'écurie parviendra à répartir ses ressources de manière efficace entre le développement de la voiture 2021 et le programme lié à la nouvelle réglementation 2022, pour laquelle le travail aéro est autorisé depuis le 1er janvier : "Nous avons organisé ça, le plan est assez bon."