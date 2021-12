Max Verstappen est Champion du monde !

Leader du classement général à la faveur du nombre de victoires, auteur de la pole position au Grand Prix d'Abu Dhabi, Max Verstappen a transformé l'essai ce dimanche : il a remporté son tout premier titre mondial de Formule 1. Le Néerlandais s'est imposé dans le tout dernier tour d'une course au scénario totalement improbable, que l'on ne saurait résumer ici, et relancée dans la dernière boucle après une intervention de la voiture de sécurité.

Max Verstappen devient ainsi le 34e Champion du monde de l'Histoire, la deuxième nouvelle tête couronnée des dix dernières années après Nico Rosberg, et la deuxième de l'Histoire de Red Bull Racing après Sebastian Vettel. À 24 ans, 2 mois et 12 jours, il est aussi le quatrième plus jeune à obtenir cette distinction, devancé de peu par Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Fernando Alonso, qui n'avait que deux semaines de moins lors de son sacre en 2005.

Ainsi s'est conclu un duel de titans avec Hamilton lors d'une saison de longue haleine, où les deux pilotes ont fait preuve d'un niveau exceptionnel et n'ont commis que de rares erreurs. Auteur de dix pole positions, Verstappen était peut-être le plus rapide, mais l'expérience de Hamilton a joué en faveur de ce dernier. Le pilote Red Bull a perdu des points précieux dans des collisions dont il était plus ou moins responsable à Silverstone, au Hungaroring et à Monza, s'imposant toutefois lors d'un simulacre de Grand Prix de Belgique avec 12,5 unités à la clé. Certaines de ses prestations étaient la marque d'une domination ultime, notamment à Zandvoort devant son public.

Telle est l'apogée d'une carrière hors du commun avec des titres mondiaux et européens en karting et des débuts en Formule 1 dès 17 ans, après un passage éclair en formules de promotion. De Toro Rosso à Red Bull avec une victoire sensationnelle pour son premier Grand Prix dans la structure de Milton Keynes à Barcelone en 2016, le jeune loup est progressivement monté en puissance. Ses accidents se sont raréfiés au fil des années, sans qu'il ne perde de son agressivité en piste, tandis que son niveau de performance n'a fait que croître. Ce sacre en est une première récompense ; nul ne sait où s'arrêtera Max Verstappen.