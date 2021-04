McLaren : Norris a "mérité" le podium à Imola

Sur le circuit d'Imola, Lando Norris a confirmé sa bonne forme du moment. Quatrième à l'issue du Grand Prix de Bahreïn, première manche de la saison 2021, le pilote McLaren est monté sur son deuxième podium en catégorie reine. Au Grand Prix d'Émilie-Romagne, il est remonté de la septième place sur la grille de départ à la troisième tout en tenant tête aux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz en fin d'épreuve.

Cependant, pour atteindre la troisième place, le Britannique a reçu un petit coup de pouce de la part de Sergio Pérez, coupable de multiples sorties de piste, et de son équipe, ayant passé des consignes à Daniel Ricciardo pour que l'Australien cède sa place à Norris dans les premiers tours. D'après Andreas Seidl, directeur de McLaren, cela ne dévalorise pas le podium de Norris, qui aurait figuré dans le top 3 de toutes les séances qualificatives à Imola sans la suppression de son meilleur temps en Q3 pour non respect des limites de la piste.

"Je dirais sans aucun doute que c'est un podium mérité", a commenté l'Allemand après la course. "Si vous regardez les deux pilotes classés devant nous [Max Verstappen et Lewis Hamilton, ndlr], eux et leur équipe sont la référence en ce moment. Donc, c'est évidemment très, très bon de terminer troisième. Il est également important de ne pas s'emporter à la suite de ce résultat. Si vous regardez la vitesse à laquelle Max a pu s'échapper dans son dernier relais, alors vous comprenez que nous avons encore du pain sur la planche."

Très autocritique au terme des qualifications, Norris avait reçu le soutien de Seidl afin de mieux rebondir en course, ce qui a été le cas avec succès. Avec deux arrivées dans le top 5, un podium et la troisième place provisoire du classement des pilotes, le directeur est "très, très heureux" des performances du pilote britannique cette saison. Seidl félicite également Ricciardo pour son arrivée en sixième position malgré la découverte du comportement de la MCL35M dans des conditions pluvieuses.

"Lando vole en ce moment, ce qui est très encourageant à voir", a expliqué Seidl. "Cela fait deux week-ends de course d'affilée qu'il montre qu'il a franchi un pallier en tant que pilote, donc je suis très heureux. Je suis également heureux de la manière dont Daniel s'est battu [à Imola]. Ce n'était pas une course facile pour lui parce qu'il se sentait moins à l'aise que Lando dans la voiture. Nous avons vu que dans ces conditions difficiles, beaucoup de pilotes sont sortis de la piste en essayant d'en faire trop."

"À mon avis, Daniel a fait une très bonne course et a réussi à marquer des points malgré les difficultés qu'il rencontre avec notre voiture en ce moment. Sa sixième place est très importante pour nous. Donc oui, je suis très satisfait. Dans l'ensemble, c'était simplement très encourageant de voir qu'en qualifications et en course, toute l'équipe et nos collègues de Mercedes ont fait un excellent travail pendant l'hiver."

Avec Adam Cooper

