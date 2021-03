Mercedes déjà stoppé par des problèmes techniques à Bahreïn

Alors que le temps de roulage sera une denrée rare avec seulement trois journées d'essais hivernaux, Mercedes a raté son entrée en matière dès la première heure de test ce vendredi. Valtteri Bottas était le premier au volant de la W12 ce matin, avant de céder sa place à Lewis Hamilton cet après-midi, mais le Finlandais n'a pu boucler qu'un seul tour d'installation. L'écurie de Brackley a en effet découvert un problème nécessitant un changement complet de la boîte de vitesses sur sa nouvelle monoplace.

Rapidement, les paravents – autorisés uniquement en cas de problème technique – ont fait leur apparition devant le stand de la firme à l'étoile, où l'on s'active pour pouvoir reprendre le programme dès que possible. "Nous avons un problème de passages de rapport et nous remplaçons la boîte de vitesses afin de reprendre la piste, puis nous ferons le diagnostic du problème avec la première boîte", a confirmé l'équipe allemande. Un tel changement prend généralement entre 45 minutes et une heure, ce qui devrait permettre à Bottas de débuter enfin son programme avant la fin de la séance matinale, prévue à midi.

Cet incident est survenu alors que Mercedes a dévoilé au grand jour son nouveau fond plat, présentant des solutions inédites pour tenter de contourner la perte d'appui induite par la réglementation technique. La structure championne du monde avait gardé le secret jusqu'au bout, afin d'éviter d'être copiée trop rapidement par la concurrence.

Le contretemps vécu ce vendredi matin n'est évidemment pas rédhibitoire mais est tout de même non négligeable, alors que ces trois journées d'essais seront les seules avant de débuter la saison dans deux semaines, toujours à Bahreïn. Durant la première heure de roulage, toutes les écuries sont parvenues à prendre la piste, Kimi Räikkönen fixant la référence la plus rapide au volant de son Alfa Romeo après 60 minutes de séance. Plusieurs pilotes ont connu des blocages de roue ou des petites sorties de piste sans grandes conséquences.

Mercedes n'est toutefois pas la seule équipe en proie à des ennuis techniques, puisqu'après avoir bouclé sept tours, Mick Schumacher a été contraint de cesser son programme en raison de problèmes hydrauliques. L'écurie Haas va elle aussi procéder à un remplacement de sa boîte de vitesses.

Les essais se déroulent vendredi, samedi et dimanche avec deux séances par jour, de 8h à 12h puis de 13h à 17h.