Norris revient sur les critiques après ses propos sur Hamilton

Après la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix du Portugal en octobre dernier, le Britannique battait le record de victoires en Formule 1, jusqu'alors détenu par Michael Schumacher, en le portant à 92 succès. Un événement à l'échelle de la discipline auquel Lando Norris avait réagi de manière plutôt froide.

"Je suis content pour lui, rien de plus", avait-il commenté. "Ça ne veut vraiment pas dire grand-chose pour moi. Il pilote une voiture avec laquelle il devrait gagner chaque course, en gros. Il ne doit battre qu'un ou deux pilotes, c'est tout. Bravo à lui, il fait toujours le travail qu'il doit faire, mais ouais, c'est juste une autre victoire pour lui."

Des propos qui avaient à l'époque entraîné une vive réaction sur les réseaux sociaux, incitant le pilote McLaren à envoyer un message à Hamilton pour clarifier les choses et présenter publiquement ses excuses (dans un contexte également marqué par des déclarations à chaud suite à l'accrochage avec Lance Stroll). "Je dois des excuses", avait alors posté Norris sur les réseaux sociaux.

Lire aussi : Comment Norris a évolué depuis ses débuts en F1

"J'ai été stupide et maladroit avec certaines choses que j'ai dites dernièrement dans les médias et les interviews, et je n'ai pas montré le respect que je devrais avoir envers certaines personnes. Je ne suis pas ce genre de personne, alors sachez que je dois m'excuser auprès d'eux mais aussi auprès de tous ceux qui lisent ou écoutent. Désolé."

Les déclarations de Norris avaient été effectuées dans la foulée d'une course difficile pour lui, marquée par l'incident avec Stroll et aucun point inscrit à l'arrivée. Plusieurs mois après, il revient sur cet épisode et affirme avoir eu du mal à faire face à la critique étant donné qu'Hamilton est justement l'un des pilotes qu'il admire le plus parmi ses pairs.

"C'était délicat", a déclaré Norris à Motorsport.com. "Il n'y a probablement personne que je respecte plus dans le paddock que Lewis et ce qu'il a fait. J'ai un podium, donc ce n'est pas comme si je pouvais parler et dire qu'il ne fait pas du bon travail, parce que je sais combien il est difficile d'obtenir un podium en premier lieu."

"Je pense que je suis un gars sympa et j'essaie d'être un gars sympa tout le temps. Mais j'essaie aussi de dire un peu la vérité parfois, et de dire ce qui est vrai, et parfois les gens n'aiment pas ça. Mes commentaires, et toujours dans le cadre de la Formule 1, ne seront jamais pour retirer quoi que ce soit à un pilote ou manquer de respect envers ce qu'il a pu accomplir."

"Peut-être que je dis parfois de mauvaises choses et que cela est mal interprété, ou peut-être que je dis quelque chose que je ne devrais pas dire parce que je n'ai pas bien réfléchi. Mais c'est juste parce que je suis un humain et que tout le monde fait des erreurs parfois. En fin de compte, je ne veux jamais dire quelque chose de mal contre qui que ce soit. C'est toujours une émotion et une explosion que connaît chaque pilote. Je fais des erreurs aujourd'hui, et je suis sûr que je vais en faire à l'avenir."

Norris est l'un des pilotes les plus actifs médiatiquement et sur les réseaux sociaux depuis son arrivée en F1 en 2019, même s'il a rarement été au centre de polémiques. Quand il lui est demandé si de tels propos auraient eu un impact différent s'ils avaient été prononcés par un autre pilote, comme Kimi Räikkönen, il répond : "Oui, je pense que si Kimi l'avait dit, les gens auraient adoré."

"Vous ne pouvez rien y faire, cela dépend juste de la façon dont les gens vous dépeignent. Je suppose que je suis arrivé et que j'ai été le rigolo de service, et peut-être pas aussi sérieux que j'aurais dû l'être, et j'ai l'impression d'avoir fait un meilleur travail à ce niveau. Mais je suppose que les gens n'ont jamais vu mon mauvais côté, ou mon côté colérique, et quand je l'ai montré, les gens ont pensé que je manquais de respect envers tout le monde, ce qui n'est pas le cas."

"Il y a d'autres pilotes qui disent souvent ce genre de choses, et comme ils l'ont toujours dit, les gens trouvent ça normal et puis c'est comme ça. Une partie du problème vient du fait que j'ai généralement été considéré comme un type sympa et ainsi de suite, et quand je dis quelque chose d'un peu plus agressif ou offensant d'une certaine manière, les gens voient cela comme un côté contrasté de moi-même. C'est comme ça. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement changer, c'est juste la perception que les gens ont de différentes personnes."

Avec Luke Smith