Ocon veut "bâtir quelque chose de nouveau" avec Alonso

Il y a une semaine, Esteban Ocon assurait qu'il serait ravi d'accueillir Fernando Alonso comme coéquipier chez Renault. C'est aujourd'hui un souhait exaucé puisque le double Champion du monde succédera l'an prochain à Daniel Ricciardo dans le baquet de l'une des deux R.S.20. Le retour au bercail du pilote espagnol est à n'en pas douter la sensation de la semaine et tandis que l'intéressé a hâte de remonter dans une Formule 1, Ocon affiche lui aussi son impatience de travailler à ses côtés. Peu importe la différence d'âge, c'est d'avenir dont il est question.

"Fernando est très lié à la marque, et quand on regarde le succès qu'il a connu avec l'équipe, c'est fantastique", reconnaît le Normand. "Mais nous devons bâtir quelque chose de nouveau avec lui qui revient désormais. Il a une grande expérience et je suis certain qu'il va pouvoir en faire profiter l'équipe, faire évoluer la voiture. Il est très, très motivé. Je l'ai eu par texto hier, il a vraiment hâte de revenir. Nous avons juste parlé de l'opportunité qui existe pour les années à venir, de la manière dont le peloton est serré actuellement. Je pense qu'il y a de bonnes chances de bien faire si nous travaillons correctement."

Si pour Alonso il s'agira du troisième passage chez Renault au cours de sa carrière en F1, le profil parfois très "politique" du natif d'Oviedo en fait un cas à part dans la perception qu'il faut en avoir. Directeur de l'écurie française, Cyril Abiteboul a lui-même reconnu auprès de Motorsport.com qu'il s'agissait d'un aspect qui avait été pris en compte au moment de prendre la décision. Pour Ocon, difficile de savoir à quoi s'attendre, mais les deux hommes entretiennent de bonnes relations et présentent l'avantage de n'avoir aucun passif.

"Je ne sais pas ce qu'il en est à ce sujet, car je n'étais pas dans les équipes où il est passé auparavant", confesse Ocon. "Mais jusqu'à présent, ce que je sais c'est que Fernando est quelqu'un de très cool, nous avons discuté à de nombreuses reprises quand il courait. Nous avons aussi échangé quelques messages. C'était évidemment avant qu'il arrive, mais c'est aussi le cas maintenant. Il est vraiment impatient de faire son retour. Il a hâte de faire aller ce projet de l'avant. Il est parfaitement conscient de ce dont nous avons besoin et de ce que sont nos chances. Je suis sûr que nous aurons une excellente collaboration."

L'objectif numéro un de tout pilote étant de battre son coéquipier, le standing de celui-ci revêt une certaine importance, et c'est avec ce point de vue qu'Ocon aborde la situation. "Je suis très heureux que Fernando soit mon coéquipier", conclut-il. "Travailler avec une légende comme lui m'offre une référence formidable. Que ce soit Daniel ou Fernando, ce sont deux coéquipiers très forts donc de mon côté, je suis très content."