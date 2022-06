Pérez freiné par les consignes : "La bonne décision"

Bien qu'il ait bouclé les premiers tours du Grand Prix d'Azerbaïdjan en tête, Sergio Pérez a franchi la ligne d'arrivée avec vingt secondes de retard sur le vainqueur du jour, son coéquipier Max Verstappen. Le Mexicain a été dépassé en début de parcours et n'a pas été autorisé à répliquer : Red Bull est en effet intervenu immédiatement en indiquant à Pérez qu'il n'avait pas l'autorisation de se battre avec Verstappen.

Si ces consignes peuvent paraître frustrantes, d'autant plus qu'elles font écho à celles du GP d'Espagne au cours duquel Pérez avait également été privé de bagarre, le pilote Red Bull les comprend. À l'arrivée de la course, il a expliqué de son équipe avait fait le bon choix compte tenu du rythme de course supérieur de Verstappen et de la dangerosité du circuit de Bakou, situé en pleine ville.

"Je pense que l'équipe a pris la bonne décision parce qu'à ce moment-là, Max était un peu plus rapide", a-t-il indiqué. "On sait que tout peut arriver [à Bakou]. Au final, on fait le doublé donc c'est un super résultat d'équipe."

Le dépassement de Pérez par Verstappen a été facilité par la neutralisation de la course par un Virtual Safety Car à la suite de l'abandon de Carlos Sainz, puisque le pilote n'a pas pu en profiter pour troquer ses pneus mediums pour des gommes dures, contrairement à Charles Leclerc. En conséquence, Pérez a dû prolonger son premier relais avec les pneus à flancs jaunes, et leur dégradation importante a permis à Verstappen de revenir sur ses talons.

"Malheureusement, nous avons manqué l'arrêt [pendant le premier] Virtual Safety Car", a-t-il déploré. "Il y a eu un problème de communication. Une fois que nous avons voulu [nous arrêter], c'était trop tard. Nous avons été un peu malchanceux parce que cela nous aurait permis de boucler la course lorsque nous étions devant."

"À la relance, j'avais beaucoup trop de dégradation sur ces pneus mediums. La dégradation était extrêmement importante pour moi. Nous devons comprendre ce qui s'est passé parce que Max a été beaucoup plus performant aujourd'hui sur le relais avec les mediums. Il y a pas mal de choses à revoir mais ça reste un super résultat d'équipe."