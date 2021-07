Pérez pénalisé : "Ce n'est pas comme ça que j'aime courir"

En s'élançant depuis le troisième emplacement sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche, Sergio Pérez disposait d'une belle opportunité pour retrouver le chemin du podium. Néanmoins, la course du pilote mexicain a pris un virage pour le pire dès les premiers kilomètres, à la fin de la période de neutralisation.

Une fois le drapeau vert agité, Lando Norris, deuxième, s'est fait surprendre par le leader Max Verstappen et s'est retrouvé sous la menace directe de Pérez. Poussé à l'extérieur de la piste dans le premier virage par Norris, le pilote Red Bull Racing a par la suite été invité à explorer le bac à gravier du virage 4 par le même homme.

Revenu en piste au fond du top 10, les rêves de podium de Pérez sont partis en fumée. Le Mexicain n'a rallié l'arrivée qu'à la sixième place seulement. "De toute évidence, c'était le premier tour [après la relance] et [Norris] a dépassé la limite", a expliqué Pérez au micro de Sky Sports. "Lando s'en est sorti sans avoir de dégâts et ma course a été gâchée."

Le reste du Grand Prix de Pérez s'est résumé à une longue bataille contre une seconde McLaren, celle de Daniel Ricciardo, et la Ferrari de Charles Leclerc. Ce dernier s'est montré très pressant dans les rétroviseurs de Pérez et, à plusieurs reprises, il a tenté de trouver une ouverture. La défense du pilote Red Bull a été très musclée, trop même, puisqu'il a écopé de deux pénalités de cinq secondes pour avoir poussé Leclerc hors de la piste au virage 4, dans une manœuvre similaire à celle de Norris par ailleurs, et au virage 6.

Celui qui a été épinglé à deux reprises par les commissaires n'a pas contesté ses sanctions, bien au contraire. Pérez a été assez déçu par sa manière de piloter, expliquant avoir roulé à la limite en raison de l'air sale et de l'usure de ses gommes dures.

"Avec Charles, on roulait dans l'air sale, avec beaucoup de trafic et de très vieux pneus", affirmait-il. "J'ai freiné le plus tard possible, j'allais sortir de la route et j'ai eu un contact. Je dois revoir l'incident pour être honnête mais oui, ce n'est pas comme ça que j'aime courir et je suis vraiment désolé si j'ai affecté la course de Charles parce que ce n'est pas la façon dont je fais la course."

À l'arrivée, le pilote Red Bull s'est entretenu avec le Monégasque afin de lui présenter ses excuses, bien que cela n'ait pas allégé sa conscience. "Je lui ai parlé et j'ai expliqué ce qui s'était passé de mon côté mais, évidemment, ce n'est pas suffisant", a-t-il déploré. "Je me sens ni heureux ni à l'aise avec moi-même maintenant, dans la mesure où j'ai gâché la course d'un pilote. Je dois revoir l'incident et passer à autre chose."