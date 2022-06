Gasly chez AlphaTauri en 2023 : "C'est confirmé à 100%"

Il avait entretenu le rêve d'avoir une deuxième chance chez Red Bull Racing mais la prolongation de contrat de Sergio Pérez, pour deux ans qui plus est, lui a coupé l'herbe sous le pied. Pierre Gasly ne bougera pas à court ni moyen terme et son avenir s'inscrit bel et bien, une fois de plus, chez AlphaTauri. En annonçant la prolongation de Sergio Pérez aussi tôt dans la saison, juste après sa victoire au Grand Prix de Monaco, le clan autrichien ne laisse que peu d'options à son pilote, qui l'a d'ailleurs lui-même bien compris si l'on se fie à ses récentes déclarations.

Sur le papier, il ne devrait pas y avoir de suspense puisque Pierre Gasly dispose d'un contrat avec Red Bull jusqu'à fin 2023. La seule alternative serait pour lui de ne pas aller au bout de ce bail pour tenter de trouver une autre écurie, mais ce scénario n'est clairement pas envisagé par son équipe.

Il y a quelques jours, Helmut Marko avait également débroussaillé le terrain en privilégiant l'hypothèse d'un duo maintenu chez AlphaTauri avec Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. Ce samedi dans le paddock de Montréal, c'est Franz Tost qui, à son tour, a balayé l'éventualité d'un départ du pilote français de manière plutôt ferme, chassant toute forme de doute à ses yeux. "Il sera pilote pour la Scuderia AlphaTauri en 2023", tranche le directeur de l'équipe italienne. "C'est confirmé à 100%. Il a un contrat valable. Il n'y a rien à dire de plus."

Dixième du championnat à ce stade de la saison, Pierre Gasly dispute actuellement sa quatrième saison complète avec AlphaTauri/Toro Rosso, ce à quoi il faut ajouter sa fin de saison avec l'écurie de Faenza en 2017 ainsi que sa demi-saison en 2019 après son passage raté chez Red Bull. Il a signé sous ces couleurs trois podiums ces trois dernières années, parmi lesquels figure sa belle victoire au Grand Prix d'Italie 2020.

"Pierre a beaucoup progressé", insiste Franz Tost. "Je dois dire qu'il démontre de fantastiques performances. Malheureusement, au début de la saison on a eu beaucoup de problèmes de fiabilité. Ce n'était pas sa faute, ça venait de l'équipe. Et je suis vraiment heureux que maintenant, au moins à Bakou, il ait pu montrer comme il était bon, en espérant qu'on lui donnera une voiture compétitive pour le reste de la saison. Pierre a les capacités pour être aux avant-postes, c'est juste à nous de vraiment lui donner une voiture compétitive."

