Pietro Fittipaldi sera pénalisé sur la grille à Sakhir

L'expérience de pilote de Formule 1 complète sera offerte à Pietro Fittipaldi pour son tout premier Grand Prix puisqu'il sera aussi... pénalisé sur la grille. Le Brésilien, qui remplace ce week-end Romain Grosjean après son accident du Grand Prix de Bahreïn, va changer plusieurs éléments moteurs.

Or, comme l'allocation concerne la voiture et pas le pilote, il entre dans le quota qu'avait Grosjean auparavant et va donc devoir écoper de sanctions. Fittipaldi va ainsi bénéficier d'une nouvelle batterie et d'une unité de contrôle électronique à partir des Essais Libres 3.

Il s'agit du troisième exemplaire de chacune de ces pièces, et donc du premier hors quota pour les deux pièces, cela aboutira au total à une pénalité suffisante pour le renvoyer d'office en fond de grille (deux fois 10 places), comme le règlement le prévoit.

"Cela fait un an que je n'ai pas piloté une F1, huit mois que je n'ai rien conduit sur circuit", disait-il au terme de la journée de vendredi. "J'ai pris la journée étape par étape, j'ai juste gardé ma concentration et mon calme. J'étais vraiment heureux de cette journée. L'équipe m'a aidé pour tout, les ingénieurs ont fait un excellent travail en me parlant, et les mécaniciens ont fait un excellent travail aussi."

"Le seul contretemps a été lors des EL1, nous avons eu un blocage qui a endommagé mes pneus, je ne pouvais pas continuer à rouler. J'ai gardé mon calme et nous avons abordé les EL2, et nous avons accompli notre plan."

Il est à noter que Ferrari a indiqué que Sebastian Vettel allait changer de moteur par précaution. Cela ne devrait pas occasionner de pénalité.