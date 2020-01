Räikkönen : Entre Ferrari et Alfa, la pression n'est pas différente

En 2019, pour la première fois depuis 2001 et sa toute première saison en Formule 1, Kimi Räikkönen n'évoluait pas au sein d'une écurie capable de jouer les avant-postes. Un retour en arrière dans la hiérarchie mais aussi une forme de boucle bouclée pour le Finlandais de 40 ans qui est retourné chez Sauber – qui gère l'engagement d'Alfa Romeo –, structure qui lui avait mis le pied à l'étrier à ses débuts en discipline reine.

La saison dernière n'a pas totalement répondu aux attentes et aux impressions laissées par Alfa Romeo, dont la monoplace au concept aéro similaire à Ferrari semblait prometteuse avant de s'écrouler en seconde partie de saison. La meilleure performance de Räikkönen a été la quatrième position de l'animé Grand Prix du Brésil. Au classement final, il a terminé 12e, avec 43 unités.

Interrogé sur la pression supposée moindre liée à son baquet chez Alfa Romeo, loin de l'exposition associée à un volant au sein de la Scuderia Ferrari, il répond : "Je ne pense pas que la pression soit différente. Évidemment, nous voulons bien faire et, comme je l'ai dit, c'est dommage que nous nous soyons un peu effondrés en tant qu'équipe, mais en tant que pilote je pense que tout le monde se met beaucoup de pression et en fin de compte, le travail que nous faisons lors d'un week-end de course n'est pas vraiment différent, qu'importe l'équipe dans laquelle vous êtes. Les réunions sont très similaires d'une écurie à l'autre, le pilotage et la course également."

Malgré tout, il reconnaît que la plus grande liberté dont il jouit en dehors du baquet est appréciable. "En dehors de la course, c'est moins chargé donc c'est ce qui est bien. En plus, évidemment, l'équipe est très proche de l'endroit où je vis, donc je n'ai pas besoin de voyager dans différents pays. De bien des manières, ça aide, j'ai bien plus de temps avec la famille, c'est agréable."