Russell voit Mercedes refaire son retard, Hamilton doute

Dans la vie, certaines choses sont immuables. Le déchainement médiatique après les premiers essais de pré-saison en Formule 1 en fait partie. Car cette année, les Mercedes ont fait sensation lors des premiers tours de roue et ce n'était pas pour les bonnes raisons. L'écurie Championne du monde en titre a manqué de rythme, souffrant de problèmes d'adhérence, tandis que Red Bull a dominé les trois journées d'essais.

On pouvait alors se demander si Mercedes ne cachait pas volontairement son jeu, comme ce fut le cas certaines années précédentes. Mais à Bahreïn, premier rendez-vous de la saison 2021, cette théorie a pu être rayée à la fin de la séance qualificative, le seul moment où les pilotes roulent sans se soucier de la dégradation des pneumatiques ou de la consommation d'essence.

Ainsi, Max Verstappen a décroché la pole position avec 388 millièmes de seconde d'avance sur Lewis Hamilton. Lorsque l'on accuse un tel retard du haut de son statut de recordman de poles, cela fait mal et cela prouve que la monoplace du Britannique n'est pas aussi véloce que par le passé.

Les positions se sont inversées en course toutefois, Hamilton bénéficiant d'une meilleure stratégie que celle de Verstappen, coincé dans le rôle du chasseur en fin de parcours. Malgré ce résultat brut, il est important de noter que le Néerlandais a mené plus de la moitié de la distance et détenait le meilleur tour en course jusqu'à l'arrêt tardif de Valtteri Bottas, programmé afin de décrocher le point du tour le plus rapide.

Cependant, certains acteurs de la Formule 1 ne voient pas les essais de présaison et le Grand Prix de Bahreïn comme une fidèle représentation de l'année à venir. Selon George Russell, pilote Williams et ancien pensionnaire de Mercedes le temps d'une course, l'écart séparant les premiers tours de roue lors des tests de ceux lors de la séance qualificative de Bahreïn a été trop court pour que Mercedes puisse trouver la pointe de vitesse qui la caractérisera en 2021.

"Le temps nous le dira mais je crois que Mercedes est potentiellement dans le même bateau que nous", expliquait Russell, lorsque le Britannique a été interrogé sur les difficultés à améliorer les performances de sa Williams FW43B entre les essais de pré-saison et le GP de Bahreïn. "[Mercedes] a eu probablement plus de difficultés [à Bahreïn] qu'elle en aura lors des prochaines courses. Des équipes comme Red Bull et Alfa Romeo étaient plus compétitives que ce que nous verrons prochainement."

Russell est donc convaincu du haut potentiel des Flèches d'Argent mais les intéressés ont un tout autre son de cloche. Après la course de Bahreïn, Mercedes a prévenu que son package 2021 n'a "pas vraiment de points forts par rapport à [Red Bull]", par la voix d'Andrew Shovlin, son responsable de l'ingénierie de piste. L'écurie allemande a également prédit de nouvelles difficultés lors des deux prochains Grands Prix, à Imola et Portimão.

"Avec le rythme [des Red Bull], ils pourraient avoir beaucoup plus d'avance mais nous allons travailler aussi dur que possible pour essayer de rester proches dans cette lutte", a commenté Hamilton à l'arrivée du GP de Bahreïn. "J'espère avoir beaucoup plus de courses de ce genre avec Max et Valtteri. Il y a encore un long chemin à faire, 22 [courses], bon sang ! Je serai si vieux quand ce sera fini !"

Verstappen a également été questionné pour donner son avis sur la perspective d'une lutte contre Hamilton sur l'ensemble de la saison, la régularité faisant défaut à Red Bull depuis l'arrivée du Néerlandais dans l'équipe, en 2016, et plus généralement depuis la transition entre moteurs V8 et V6 hybrides, en 2014.

"C'était génial [à Bahreïn], mais c'est encore un peu difficile de dire avec précision où nous nous situons en matière de rythme", a déclaré Verstappen sur le circuit de Sakhir. "C'est aussi une très longue saison, donc je suppose que nous allons tout simplement le découvrir avec le temps."

