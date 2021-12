Ricciardo a endommagé son fond plat sur un vibreur

Si les espoirs de McLaren d'atteindre la troisième place du championnat des constructeurs sont maigres, avec 39,5 points de retard sur Ferrari avant le Grand Prix d'Arabie saoudite, ils sont d'autant plus amoindris à l'issue des qualifications de Djeddah. Si Carlos Sainz a connu une déconvenue majeure avec une perte de contrôle et un léger contact avec le mur qui a endommagé son aileron arrière en Q2, Charles Leclerc a placé son bolide rouge au quatrième rang. On ne peut pas en dire autant de Lando Norris et Daniel Ricciardo, respectivement septième et onzième.

Le directeur d'équipe Andreas Seidl n'est toutefois pas surpris, compte tenu des caractéristiques du circuit urbain saoudien : "Je pense que beaucoup de virages censés être des virages rapides ne sont pas de vrais virages, car ils se passent à fond. Et c'est pourquoi je pense que ce n'est pas un circuit typique à virages rapides, il y a beaucoup de virages à vitesse moyenne. Par conséquent, je pense que nous sommes plus ou moins à notre position normale sur ce genre de piste, à savoir au cœur de cette bataille entre plusieurs équipes – Ferrari, AlphaTauri et nous – comme nous l'avons vu plusieurs fois cette année."

"Je ne suis évidemment pas totalement satisfait par le résultat des qualifications aujourd'hui. Parce que je pense qu'avec le travail réalisé par l'équipe et les deux pilotes, nous avons fait de bons pas en avant, notamment durant le week-end en matière de performance. Et je pense que nous avions une voiture assez compétitive en qualifications."

Or, si la Q3 a échappé à Ricciardo pour un demi-dixième de seconde, c'est parce qu'il a endommagé son fond plat. "Malheureusement, avec les dégâts sur le fond plat de Daniel, provenant d'un heurt sur un vibreur, il n'a pas pu montrer ce dont il était capable – car je pense qu'il avait un bon rythme. Et il n'a pas pu atteindre la Q3, ce qui était dommage", déplore Seidl. "Cela nous a coûté cher, car à la fin le fond plat touchait par terre. Ce qui signifie que dans son dernier secteur, après avoir amélioré les deux premiers, le plancher touchait par terre, et il perdait donc beaucoup en ligne droite. Je ne sais pas combien de dixièmes, mais cela l'a privé de toute chance d'atteindre la Q3, ce qui aurait été facile sans ces dégâts."

Le principal intéressé n'est toutefois pas rancunier. "Les vibreurs, à vrai dire, m'ont fait mal en qualifications", admet Ricciardo. "Je crois que c'est à la sortie du virage 10, j'ai juste mis une roue au-delà et endommagé le fond plat. C'est comme ça, mais je pense que globalement ça va. Je pense qu'avoir les mêmes vibreurs sur chaque circuit n'est pas passionnant, alors avoir ceux-là pimente un peu les choses et je ne suis pas en colère." Ce fond plat pourra en tout cas être remplacé par un exemplaire identique pour la course.

Quant à Norris, il a été handicapé par la stratégie pneumatique. "Du côté de Lando, je pense aussi que nous n'avons pas pu montrer le plein potentiel du rythme que nous avions aujourd'hui, pour deux raisons", explique Seidl. "Après avoir eu le drapeau jaune dans son deuxième tour du run en mediums, le premier de Q2, nous avons décidé de passer aux tendres afin d'assurer notre passage en Q3. Ce que tout le monde allait faire n'était pas évident à ce moment-là, et cela a ensuite compromis la Q3 car il n'a pas eu deux tentatives en pneus neufs. Par conséquent, même avec une septième place, je suis un peu déçu." Et ce premier relais en pneus tendres pourrait bien le désavantager en course également.

Propos recueillis par Adam Cooper