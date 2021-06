Russell : N'inscrire aucun point ne serait pas un échec pour Williams

Williams n'a plus inscrit le moindre point en Formule 1 depuis le Grand Prix d'Allemagne 2019, où Robert Kubica avait été classé dixième au terme d'une course chaotique grâce aux pénalités des Alfa Romeo. En dépit d'une amélioration des performances relatives de sa monoplace en 2020 et surtout en 2021, l'écurie n'a toujours pas débloqué son compteur depuis lors.

La structure désormais détenue par Dorilton Capital figure actuellement en dixième position du classement constructeurs, après un meilleur résultat signé par Haas au GP d'Azerbaïdjan. L'an passé, George Russell est passé proche d'inscrire des points pour le compte de Williams, notamment au Mugello mais aussi à Imola où il s'est accidenté sous Safety Car. Cette année, sur le circuit romagnol, le Britannique a provoqué un accrochage avec Valtteri Bottas alors qu'il semblait en position de jouer le top10 dans des conditions humides.

Quand il lui a été demandé si n'avoir encore inscrit aucun point avec Williams était source de frustration, Russell a expliqué que si cela devait durer, ce ne serait pas forcément un si mauvais scénario pour son écurie, même s'il s'agirait de la seconde saison consécutive sans aucune unité au compteur.

"Cela ne me dérange pas, non, mais c'est sans aucun doute un objectif", a déclaré Russell à Motorsport.com, dans une interview exclusive pour le magazine Autosport. "C'est l'objectif. Si nous terminons cette saison sans point, je ne la considérerais pas comme un échec. Si nous terminons la saison avec quelques points, je pense que ce serait une grande réussite."

"Des points pour nous, dans les faits, ce serait comme une victoire pour McLaren, [au vu] des écarts. Si McLaren fait toute la saison sans gagner de course, nous ne verrions pas cela comme un échec. S'ils remportent une victoire, ce sera une grande réussite. Et c'est une très bonne façon de voir les choses."

"Pour nous, psychologiquement, nous devons admettre que si nous avons fait absolument tout ce que nous avons pu, si nous connaissons un week-end fantastique et que nous terminons 13e, nous devons l'accepter et ne pas être déçus de ne pas marquer de points. Parce que 13e était peut-être le maximum que nous pouvions faire."

