Russell "mérite" le baquet Mercedes, selon Leclerc et Verstappen

Qui épaulera Lewis Hamilton chez Mercedes la saison prochaine ? Que la marque à l'étoile ait déjà pris sa décision ou non, le mystère reste entier. George Russell et Valtteri Bottas sont les seuls pilotes en lice pour ce baquet très convoité, qui représenterait un saut du fond de grille à l'écurie actuellement septuple Championne du monde en titre pour le jeune Anglais.

Couronné en GP3 et en Formule 2 lorsqu'il était plus jeune, Russell fait des étincelles en Formule 1 chez Williams même s'il n'a pas toujours concrétisé sa pointe de vitesse par des résultats au volant d'une monture certes modeste. Ses pairs ne manquent pas de remarquer ses coups d'éclat et salueraient une éventuelle promotion chez Mercedes.

"C'est super si George obtient ce baquet, car il le mérite", déclare Charles Leclerc, qui l'avait notamment côtoyé en F3 Europe en 2015. "C'est toujours très difficile de juger en Formule 1 car les voitures sont très différentes, et George étant chez Williams, il est toujours difficile de juger à quel point il fait du bon travail. Mais il est constamment au niveau et montre de bonnes choses ; de plus, j'ai couru avec lui auparavant et je sais à quel point George est fort. Il mérite vraiment cette place et je pense que ce sera super d'avoir un pilote si talentueux dans ce baquet."

"C'est clair que George est très rapide et qu'il ne peut pas rester là où il est éternellement", ajoute Max Verstappen. "Il mérite plus. Mais en fin de compte, c'est à Mercedes de décider, pas vraiment à moi. Mais j'ai certainement beaucoup d'estime pour lui en tant que pilote, et il est très jeune aussi, alors il est naturel que les jeunes pilotes soient promus à un moment – surtout les bons pilotes."

Quant au principal intéressé, il se délecte à l'idée d'être associé à un septuple Champion du monde. "Tout pilote veut se confronter aux meilleurs, et Lewis est probablement le plus grand de tous les temps", estime Russell. "On a donc envie de se mesurer à [un tel pilote] et de voir comment on se débrouille. Ce sera probablement un honneur pour n'importe qui d'avoir cette opportunité. C'est évidemment complètement hypothétique, à l'heure actuelle. Comme je l'ai dit il y a trois ans : si je pouvais choisir de courir contre n'importe quel pilote comme coéquipier, ce serait Lewis."

La décision de Mercedes devrait en tout cas intervenir d'ici un mois, à en croire le délai évoqué par Toto Wolff, alors que Russell et Bottas semblent rester dans l'incertitude quant à leur avenir.