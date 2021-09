Sainz : Un gros crash "sans avoir vraiment attaqué"

Pour la deuxième fois en deux week-ends, Carlos Sainz a mis ses mécaniciens à forte contribution. Après son accident à Zandvoort la semaine dernière, le pilote Ferrari a cette fois subi un accident important lors de la deuxième séance d'essais libres. Survenu à quelques heures seulement des Qualifs Sprint du Grand Prix d'Italie, à Monza, il a bien failli tout remettre en cause pour la suite.

Lors des EL2, Sainz a perdu le contrôle dans la chicane Ascari et a rapidement tapé le mur de pneus, violemment et de face. Le choc a été assez spectaculaire, mettant le cou de l'Espagnol à rude épreuve et permettant une fois de plus de mesurer l'importance de tous les éléments de sécurité, à commencer par le système HANS.

"Je vais bien, c'était un gros choc ce matin, mais j'ai pu bien me remettre", rassure Carlos Sainz ce samedi soir au micro de Sky Sports." La voiture, heureusement, n'était pas trop endommagée. C'était ce qui m'inquiétait. Nous avons pu participer aux Qualifs Sprint après un super boulot des mécaniciens."

Le pilote Ferrari admet que sa confiance en a pris un sérieux coup, car il n'était pas dans un tour d'attaque et n'a toujours pas d'explication rationnelle à cette sortie de piste.

"Ce matin, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé", admet-il au micro de DAZN. "J'ai complètement perdu la voiture, sans même avoir vraiment attaqué, et c'était un peu inquiétant car je ne savais vraiment pas ce qui s'est passé, ni pourquoi j'ai perdu la voiture. […] C'était un gros crash. J'imagine que demain, je me réveillerai un peu endolori après cet accident, mais aujourd'hui je ne le sentais pas trop, avec l'adrénaline je suppose. Je vais faire de mon mieux demain et je devrais être en forme pour courir."

Sainz a pu s'élancer depuis la septième place sur la grille des Qualifs Sprint et, après un premier tour difficile, il a bouclé l'épreuve au même rang, derrière son coéquipier Charles Leclerc.

"Je ne suis pas bien parti puis, au premier virage, je crois qu'il y a eu un contact avec Gasly et tous ceux à l'extérieur ont été rattrapé par le trafic", explique-t-il. "Tous ceux qui étaient à l'intérieur sont passés. J'ai essayé de retrouver peu à peu mes sensations avec la voiture, car après l'accident ce matin, la confiance n'était pas très élevée, surtout au virage 8. Je voulais y aller doucement pour reprendre confiance en vue de demain."

"C'est une bonne position, nous n'avons pas beaucoup de rythme, tout le monde devant nous va plus vite et ceux qui sont derrière sont peut-être un petit peu plus lent, donc c'est peut-être notre place. Demain nous essaierons de prendre un bon départ, de voir si nous pouvons nous battre pour terminer parmi les cinq ou six premiers."