Sargeant va remplacer Albon en EL2 au Brésil

La quête de la Super Licence se poursuit pour Logan Sargeant. Le jeune Américain enchaîne les séances d'essais libres avec Williams, non seulement afin de se former en vue de sa titularisation prochaine, mais aussi et surtout pour obtenir suffisamment de points de Super Licence afin de s'assurer le précieux sésame.

À l'heure actuelle, Sargeant a 28 points de Super Licence à son actif avec sa troisième place en 2020 et sa septième position en 2021, en FIA F3. L'une de ces unités a été grappillée lors des Essais Libres 1 à Austin ; en effet, la réglementation veut que chaque séance en week-end de Grand Prix octroie un point à condition que 100 km soient couverts... Or, Sargeant a parcouru un peu moins de 95 km à Mexico, laissant filer une unité de manière parfaitement évitable.

Nul doute que Williams s'efforcera d'éviter qu'une telle situation se reproduise ce week-end, au Grand Prix de São Paulo. En raison du sprint au programme, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas en EL1 que l'on apercevra Sargeant en piste, puisque cette séance d'essais libres est la seule à précéder les qualifications. Le pilote de 21 ans prendra le volant de la monoplace d'Alexander Albon à l'occasion des EL2 ce samedi, séance ayant pour principal but d'évaluer la gestion des pneumatiques, puisque les qualifications seront déjà passées et que les voitures évolueront sous le régime du parc fermé.

"C'est inhabituel pour un week-end sprint et c'est plus difficile que d'habitude car la voiture d'Alex sera sous le régime de parc fermé en EL2", admet Dave Robson, directeur de la performance chez Williams. "Cependant, l'expérience que prendra Logan est inestimable, et lui donner une nouvelle opportunité est un bon investissement pour son avenir. Il a fait un excellent travail à Austin et à Mexico, et nous avons bon espoir qu'il continue sur cette lancée malgré le format inhabituel ce week-end."

"Je suis enthousiasmé par mon retour dans la FW44 pour les EL2 à São Paulo", ajoute Sargeant. "J'ai hâte de continuer à progresser avec l'équipe et à bâtir sur l'expérience que j'ai acquise à Austin et à Mexico. Recevoir l'opportunité de rouler sur un circuit aussi emblématique qu'Interlagos, avec ses virages incurvés et le S de Senna, est une belle sensation. Encore un immense merci à tout le monde chez Williams de m'avoir donné une autre opportunité de prendre le volant."

Si Sargeant parcourt les 100 km requis sans commettre d'infraction majeure, il obtiendra cette unité supplémentaire vers l'obtention de sa Super Licence. Y parvenir à Interlagos et à Abu Dhabi lui permettrait d'atteindre 30 unités, et il pourrait alors se contenter d'un top 6 dans le championnat de Formule 2 pour composer son ticket à destination de l'élite. Mathématiquement, il peut finir entre la deuxième et la dixième place du classement général : rien n'est joué.