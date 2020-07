Steiner n'a pas apprécié les propos de Grosjean sur l'avenir de Haas

Ce jeudi en conférence de presse, Romain Grosjean a été interrogé sur son avenir en Formule 1. Le Français a répondu en mettant en avant l'absence de décision prise par Haas, son écurie depuis 2016, quant à son propre engagement en discipline reine au-delà de 2020.

"Il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce sujet", a-t-il notamment expliqué. "Mettons les pieds dans le plat : est-ce que Haas sera encore là l'année prochaine ou pas ? C'est évidemment la question."

Pour le moment, aucune écurie n'a signé les Accords Concorde, un ensemble de règles qui vont régir la Formule 1, sur les plans de la gouvernance et des aspects commerciaux, lors des six prochaines saisons, même si McLaren a indiqué en être proche. Dans ces conditions, la fin 2020 pourrait être le moment idéal pour quitter le championnat sans s'exposer à des sanctions financières pour rupture contractuelle.

Günther Steiner n'a de son côté pas vraiment goûté aux propos de son pilote. "Je pense que sa réponse était la mauvaise réponse", a-t-il lancé sur Sky Sports. "Parce qu'il lui a été demandé ce qu'il faisait, et il a parlé pour l'écurie. Je pense qu'il a mis les pieds dans son plat, pas dans le nôtre."

"Nous savons ce que nous voulons faire, et notre présence ou non sera juste décidée une fois les Accords Concorde signés. Tout est en place pour que cela se produise. J'ai toujours confiance dans le fait que nous serons là. Donc je pense que l'éléphant doit sortir de la pièce, et aller dans la chambre de Romain [référence à l'expression britannique 'elephant in the room', utilisée par Grosjean lors de la conférence, et que nous avons choisi de traduire par 'mettre les pieds dans le plat']."

Alors que la question de l'avenir de Sergio Pérez chez Racing Point se pose, le Mexicain a indiqué avoir été contacté par une équipe depuis que les rumeurs de l'arrivée de Sebastian Vettel chez Aston Martin sont apparues. Haas pourrait être cette structure.

Une piste que Steiner refuse de développer. "Je pense que nous devons, ou en tout cas dans ma position, parler avec tout le monde, comme je le fais en permanence. Je parle beaucoup, je discute beaucoup avec beaucoup de monde et, bien sûr, j'ai parlé avec Checo les saisons précédentes. En fin de compte, je parle avec tout le monde."

"Je respecte Checo et ce qu'il fait. Je ne sais pas quelle est sa situation avec Racing Point, et je ne veux pas ajouter à la spéculation du moment, parce que je n'ai aucune information."

