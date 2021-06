Bottas sur les rumeurs : C'est "juste pour les clics"

Après un début de saison difficile qui le voit occuper la sixième place du classement général avec 47 points seulement en six Grands Prix, Valtteri Bottas voit déjà son avenir remis en question. Un bruit court sans fondement avéré, selon lequel Mercedes aurait déjà signifié au Finlandais qu'il allait quitter l'écurie à la fin de la saison, après notamment une performance catastrophique à Bakou. D'autant que le prometteur George Russell, protégé de la marque à l'étoile, est en fin de contrat chez Williams…

Cette décision de Mercedes, Bottas nie son existence, martelant par ailleurs vouloir se concentrer sur les trois courses à venir au Circuit Paul Ricard et au Red Bull Ring. "Vous savez, avec Toto nous discutons souvent, c'est normal pour nous", déclare-t-il. "Et nous avons aussi discuté récemment. Mais je ne peux pas confirmer ça – du moins personne ne m'a dit ça, bref : ce n'est pas vrai, ce sont des rumeurs, et je suis sûr qu'il y a toutes sortes de rumeurs qui ne sont basées sur aucun fait. Vous savez, les gens essaient d'inventer des histoires juste pour les clics, ça se passe ainsi."

Bottas insiste sur le fait qu'il prend toujours autant de plaisir à piloter une Formule 1. Par ailleurs, chercher un plan B ne fait pas partie de ses priorités actuelles. "Je n'y ai pas encore tant réfléchi que ça, à vrai dire", indique-t-il. "Bien sûr, on ne peut pas toujours s'isoler des rumeurs, et c'est pareil chaque saison : les mêmes questions, les mêmes spéculations, ça fait partie de la F1. Il est donc un peu trop tôt pour que je réponde à ça en détail. Nous n'avons pas vraiment discuté de quoi que ce soit avec Mercedes au sujet du contrat, et ça viendra."

Celui qui n'a eu que des contrats d'un an depuis son arrivée à Brackley en 2017 ajoute : "Je ne me suis pas vraiment laissé trop penser [à entamer les négociations avec Mercedes], car cela peut devenir une distraction, je l'ai appris [par le passé]. Cela viendra à un moment." Or, dans l'état actuel des choses, il serait très difficile pour Bottas de retrouver un baquet compétitif si la marque à l'étoile venait à se séparer de lui : les seules portes qui resteraient ouvertes seraient éventuellement Alfa Romeo et Williams…

En attendant, Bottas va s'efforcer de rebondir après ce début de saison difficile, convaincu que le meilleur reste à venir. "Si je repense aux quatre dernières années avec l'équipe, bien sûr qu'il y an eu des hauts et des bas", commente le nordique. "Dans l'ensemble, je suis à l'aise. L'équipe est évidemment très exigeante avec ses pilotes, ce qui est attendu, et je suis très exigeant avec l'équipe. Tout ce que nous voulons faire, c'est gagner ; c'est notre objectif à chaque course. Et si nous ne gagnons pas, ce n'est confortable pour personne, cela nous donne envie de travailler encore plus dur."

"Si je repense désormais à ce début de saison, qui est loin d'être idéal pour de nombreuses raisons avec beaucoup de malchance, ce n'est jamais confortable quand on ne fait pas la saison que l'on aimerait faire. Mais vous savez, c'est comme ça. Dans la vie comme dans le sport, il y a toujours des hauts et des bas. Je sais que les hauts et les bons moments vont arriver, l'écurie le sait aussi, et je me sens bien soutenu par l'équipe, ce qui rend ça plus facile à gérer."

Bottas pilotera en tout cas ce week-end, au Circuit Paul Ricard, le châssis précédemment utilisé par Lewis Hamilton, son coéquipier héritant du sien en retour – une décision qui n'est manifestement pas prise pour trouver la clé de l'inexplicable manque de performance du Finlandais à Bakou. "Il a toujours été prévu que je change de châssis maintenant", affirme-t-il.