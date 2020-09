Verstappen : "Je ne suis pas déprimé, je suis réaliste"

Troisième du Grand Prix de Belgique derrière des Mercedes intouchables, Max Verstappen n'avait pas caché sa frustration à l'issue de la course dimanche dernier. Le pilote Red Bull regrettait principalement d'avoir dû se concentrer sur la gestion de ses pneus sans pouvoir attaquer, estimant que le scénario avait été "ennuyeux". Cependant, cette frustration n'est pas synonyme de démotivation, et le Néerlandais estime que cette question ne se pose même pas.

"Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que l'on ne serait pas motivé", s'étonne Verstappen ce jeudi à Monza. "On a l'un des meilleurs jobs du monde, on pilote des voitures super rapides. Je suis [parfois] troisième, [parfois] deuxième, et j'ai signé une victoire. Alors je trouve incroyable que les gens pensent que l'on ne serait pas motivé. C'est vraiment stupide. J'aime ce que je fais. Chaque week-end, je viens et j'adore piloter la voiture. Je veux me concentrer sur le fait de les défier [Mercedes], mais si ce n'est pas possible, je cherche le meilleur résultat possible avec la voiture que j'ai, et j'aime ça quand même."

Avant le rendez-vous italien, Verstappen est toujours deuxième du championnat pilotes mais accuse désormais 47 points de retard sur le leader Lewis Hamilton. Chez Red Bull, on assure ne pas avoir tiré un trait sur les espoirs de lutter pour le titre, mais le pilote vedette de l'écurie garde les pieds sur terre.

"Nous n'abandonnerons pas, mais je suis très réaliste, pour l'instant nous sommes juste trop lents", prévient-il. "Nous avons besoin de chance pour gagner des courses et récupérer des points. Pour le moment, on dirait que nous sommes encore dans la lutte au championnat, mais à chaque course je perds plus ou moins sept points, donc à un moment donné, l'écart sera très important. Comme je l'ai dit, je suis juste réaliste. Mais chaque week-end j'essaie de signer le meilleur résultat possible. Je ne suis pas déprimé ou quoi que ce soit, je suis réaliste. À Spa, nous étions une demi-seconde plus lents au tour, donc on ne peut pas vraiment se battre contre eux actuellement."